Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Geçtiğimiz pazar günü ligde kapışan Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin kupadaki karşılaşması tam anlamıyla nefes kesti. İlk derbiden farklı isimler olarak Beşiktaş’ta Negredo, Lens ve Pepe, F.Bahçe’de ise Mehmet Ekici, Soldado, Alper, Skertel ve Hasan Ali dikkat çekiyordu. 3-1’lik maçın yıldızı Quaresma yedekler arasındaydı. 14’te Talisca’nın soldan milimetrik pasında derbilerin yıldızı Negredo, Volkan’ı avlayıp tribünleri ayağa kaldırarak Kartal’ı öne geçirdi: 1-0. Fenerbahçe’nin bu gole cevabı gecikmedi. 3 dakika sonra bu defa Topal’ın güzel ortasında Soldado tek dokunuşla skoru eşitledi: 1-1. Tabelanın eşitlenmesinden sonra iki takımın da karşılıklı ataklarına sahne olan maç, Caner Erkin’in 36’daki şutunun direkte patlamasıyla daha da heyecanlandı. Talisca’nın 42’deki şutunda kaleci Volkan müthiş bir kurtarışa imza atarak golü önledi. 45’te Alper’in atılmasıyla 10 kişi kalan Fenerbahçe uzatma anlarında baskın yaparak Şener’le golü buldu ve soyunma odasına 2-1 önde girmeyi başardı.



Aksiyon dolu anlar

Şenol Güneş ikinci yarıya ağır silahları Quaresma ve Babel ile başladı. İkinci yarının başındaki yüksek gerilim sahaya çabuk yansıdı. Quaresma, Souza ile yaşadığı tartışmada oyundan atılınca ortalık karıştı. İki takım da 10 kişi kalınca aksiyon tavana vurdu. Top bir o kalede, bir bu kaledeydi. Geride olan Kartal, Kadıköy’e mağlup gitmemek için yüklendikçe yüklenirken Fenerbahçe hızlı hücumlarla tehlikeli olmayı sürdürüyordu. Valbuena 73’te oyuna girdi. Volkan Demirel 76’da itirazdan ikinci sarı kartını görünce Fenerbahçe 9 kişi kaldı. Kaleye Kameni geçti, Aatıf çıktı. Son 15 dakikada gerilim had safhadaydı. Şenol Güneş 80’de Pepe’yi çıkarıp Oğuzhan’ı oyuna aldı, Talisca 82’de ilginç bir golle skoru eşitledi: 2-2. Kalan dakikalarda heyecan doruktaydı ama skor değişmedi. Bu skorun ardından finalistin adı 17 Nisan’da Kadıköy’deki rövanşta çözülecek.