Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lig maçında F.Bahçe’yi yıkan isim olan Ricardo Quaresma dün gece yine başroldeydi ama bu defa olumsuz anlamda. İkinci yarının başında oyuna giren Portekizli yıldız 52. dakikada Josef’e yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ama Q7 bu kartla adeta çıldırdı. Yerdeki Josef’e koşturan ve hesap soran futbolcuya iki takım oyuncuları da engel olmaya çalıştı. Fakat Quaresma sakinleşmek bilmedi. Mehmet Ekici’ye de yumruk atan Portekizli yıldız Disiplin Kurulu’na sevk edilecek. Gelmesi beklenen 3 maç cezası karttan sonra yaptıklarından dolayı artacak. Sebep 10. maddedeki “içtima” başlığı. Buna göre “Fiillerin bir bütünlük arz etmesi halinde en ağır cezayı gerektiren ihlal için öngörülen cezaya hükmedilir ve öngörülen ceza yarısına kadar artırılabilir” maddesi.

Tahrikten kurtarabilir



Buna göre futbolcunun cezası en az 6 maça çıkacak. Avukat ve Spor Hukukçusu Taner Ünlü yaptığı açıklamada, “Quaresma’ya Disiplin Talimatları 43. maddesi gereğinde 6 maç ceza verilmesi gerekiyor. 7 veya 8’e çıkabilir” sözlerini kullandı. Quaresma’yı kurtarabilecek tek nokta ise, tahrik maddesi. Futbolcunun yaşanan olayda “tahrik” olduğuna kanaat getirilmesi durumunda verilecek ceza 3’te birine kadar inebilecek.