Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Kupadaki derbi birkaç gün önce oynanan lig derbisinin aksine büyük gerginliklere sahne oldu. Oyuncular arasındaki sinirlenmeler 44. dakikada Alper Potuk’un atılmasıyla başladı. Maçın hakemi Fırat Aydınus’un ilk yarıyı bitiren düdüğünün ardından soyunma odasına gidilirken tansiyon daha da yükseldi. Caner koşarak soyunma odasına giderken Dirar’a çarptı. Dirar Caner’e tepki gösterince itiş-kakış yaşandı. Kargaşa esnasında körükte bulunan Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Skrtel’i belinden tutup savurmak için hareket edince iki takım teknik heyeti ve oyuncuları arasında itişmeler yaşandı. Olayın büyümesini güvenlik güçleri engelledi.



Kocaman sahaya girdi

Ama asıl gerginlik maçın ikinci yarısıyla yaşandı. Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, 52. dakikada oyundan atıldı. Maça 46’da Lens’in yerine giren deneyimli futbolcu tartışma yaşadığı Josef’i vurup düşürünce Aydınus tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu arada Pepe, Volkan Demirel’i iterken, Mehmet Ekici de Pepe’ye yaptığı hareket sebebiyle sarı kart gördü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da sahaya girerek oyuncularını sakinleştirdi ve sarı kartı bulunan Volkan Demirel’i uyardı. Olaylar güçlükle yatıştırıldı ve maç yeniden başladı. 76’da Volkan Demirel de çift sarıdan atılınca maçı F.Bahçe 9, Beşiktaş ise 10 kişi bitirdi.