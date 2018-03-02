Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulüp, 1 Mart'ta Galatasaray Müzesi'nin kapılarını tüm taraftarlara açtı. Galatasaray yöneticisi Adil Araboğlu, müze açılışına davet ettikleri Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın kendilerine mektup gönderdiğini söyledi.

ÇOK İNCE BİR DÜŞÜNCE

Radyospor’a konuşan Araboğlu, “Aziz Yıldırım, Fikret Orman, Muharrem Usta ve diğer başkanlar davet edildi. Mesela Aziz bey başkanımıza çok güzel bir mektup gönderdi. Aziz beyin mektubu gerçekten çok ince bir düşünce. Katılabilselerdi daha şık olurdu. Sonraki organizasyonlarda gelirlerse çok memnun edici olur” dedi.