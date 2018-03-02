Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile 23 Mart 2018 Cuma günü saat 20.30'da Antalya Stadyumu'nda özel maçta mücadele edecek. Bu müsabakanın internet üzerinden genel bilet satışı başladı. Karşılaşmanın bilet satışı, internet üzerinden taraftarkulubu.tff.org sitesinden yapılacak. Satın alınan biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak. Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçının bilet fiyatları ise, 1. Kategori 30 TL, 2. Kategori 15 TL ve 3. Kategori 10 TL olarak belirlendi.