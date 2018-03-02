A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile 23 Mart 2018 Cuma günü saat 20.30'da Antalya Stadyumu'nda özel maçta mücadele edecek. Bu müsabakanın internet üzerinden genel bilet satışı başladı. Karşılaşmanın bilet satışı, internet üzerinden taraftarkulubu.tff.org sitesinden yapılacak. Satın alınan biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak. Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçının bilet fiyatları ise, 1. Kategori 30 TL, 2. Kategori 15 TL ve 3. Kategori 10 TL olarak belirlendi.
Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçı bilet satışı başladı (Türkiye-İrlanda maçı ne zaman)
02.03.2018 - 11:41 | Son Güncelleme: 02.03.2018 - 11:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A Milli Futbol Takımı'nın 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı özel karşılaşmanın genel bilet satışı başladı.
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
23
15
2
6
52
27
25
47
2
Başakşehir
23
14
5
4
42
22
20
47
3
Beşiktaş
23
12
8
3
44
22
22
44
4
Fenerbahçe
23
12
8
3
45
27
18
44
5
Kayserispor
23
10
8
5
33
27
6
38
6
Trabzonspor
23
9
9
5
38
33
5
36
7
Göztepe
23
10
6
7
36
35
1
36
8
Sivasspor
23
10
4
9
30
34
-4
34
9
Malatyaspor
23
8
7
8
27
29
-2
31
10
Akhisarspor
23
8
6
9
31
34
-3
30
11
Kasımpaşa
23
8
5
10
36
40
-4
29
12
Bursaspor
23
7
6
10
31
33
-2
27
13
Gençlerbirliği
23
6
8
9
30
36
-6
26
14
Antalyaspor
23
6
7
10
26
39
-13
25
15
Alanyaspor
23
6
3
14
35
45
-10
21
16
Konyaspor
23
5
6
12
23
33
-10
21
17
Osmanlıspor
23
5
5
13
31
43
-12
20
18
Karabükspor
23
3
3
17
16
47
-31
12
24. Hafta Maçları
2.3.2018
Bursaspor 1 - 0 Kayserispor
3.3.2018
Kasımpaşa - Osmanlıspor Futbol Kulübü
3.3.2018
Medipol Başakşehir Fk - Göztepe
3.3.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Galatasaray
4.3.2018
Fenerbahçe - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
4.3.2018
Gençlerbirliği - Alanyaspor
4.3.2018
Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
4.3.2018
Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor
5.3.2018
Trabzonspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
24
13
6
5
48
31
17
45
2
Ümraniyespor
24
13
5
6
37
22
15
44
3
Ankaragücü
24
12
7
5
36
22
14
43
4
Gazişehir G.Ant
24
10
8
6
39
20
19
38
5
İstanbulspor
24
11
5
8
27
24
3
38
6
Boluspor
24
11
4
9
35
23
12
37
7
Altınordu
24
10
6
8
36
33
3
36
8
Elazığspor
24
9
8
7
31
27
4
35
9
Balıkesirspor
24
10
6
8
41
37
4
33
10
BB Erzurumspor
24
8
9
7
29
27
2
33
11
Adanaspor
24
9
6
9
28
36
-8
33
12
Giresunspor
24
8
7
9
28
27
1
31
13
Eskişehirspor
24
9
6
9
42
37
5
30
14
Samsunspor
24
6
10
8
22
30
-8
28
15
Adana Demirspor
24
7
6
11
30
35
-5
27
16
Denizlispor
24
7
5
12
26
33
-7
26
17
Manisaspor
24
7
2
15
25
40
-15
14
18
Gaziantepspor
24
1
4
19
9
65
-56
4