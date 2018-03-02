Etispor ile puan mücadelesi yapacak olan Büyükşehir Belediyespor, sahadan üç puan ile ayrılmak istiyor. Ligde ilk üç mücadelesi yapan Büyükşehir, son iki haftadır maç yapmıyor. İvrindi Belediyespor’un ligden çekilmesi sebebiyle hükmen kazanan ve ardından geçtiğimiz hafta sonu da ligde bay takım olan Büyükşehir Belediyespor iki haftalık tatilin ardından Etispor maçına çıkacak. İki haftalık aranın kendileri için dezavantaj olduğunu kaydeden teknik adam Zafer Özkanay, “Ligin ikinci yarısı iyi bir çıkış yakalamıştık. Ancak ligde iki haftadır maç yapmıyoruz. Bu süre de iyi bir hazırlık devresi geçirdik. Etispor maçından üç puan ile ayrılarak ligde üst sıralarda kalıcı olmak istiyoruz. Etispor karşısında iyi futbolumuz ile üç puanı alan taraf biz olacağız. Oyuncularımın morali ve performansı iyi. Centilmence mücadele ederek sahadan galibiyet ile ayrılan taraf biz olacağız” dedi.
Büyükşehir’in hedefi galibiyet
02.03.2018 - 12:14 | Son Güncelleme: 02.03.2018 - 14:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Amatör Lig’de pazar günü Etispor’a konuk olacak olan Büyükşehir Belediyespor, hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor.
Etiketler : Süper Amatör Lig,Etispor,Büyükşehir Belediyespor,
547552 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/547552.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
23
15
2
6
52
27
25
47
2
Başakşehir
23
14
5
4
42
22
20
47
3
Beşiktaş
23
12
8
3
44
22
22
44
4
Fenerbahçe
23
12
8
3
45
27
18
44
5
Kayserispor
23
10
8
5
33
27
6
38
6
Trabzonspor
23
9
9
5
38
33
5
36
7
Göztepe
23
10
6
7
36
35
1
36
8
Sivasspor
23
10
4
9
30
34
-4
34
9
Malatyaspor
23
8
7
8
27
29
-2
31
10
Akhisarspor
23
8
6
9
31
34
-3
30
11
Kasımpaşa
23
8
5
10
36
40
-4
29
12
Bursaspor
23
7
6
10
31
33
-2
27
13
Gençlerbirliği
23
6
8
9
30
36
-6
26
14
Antalyaspor
23
6
7
10
26
39
-13
25
15
Alanyaspor
23
6
3
14
35
45
-10
21
16
Konyaspor
23
5
6
12
23
33
-10
21
17
Osmanlıspor
23
5
5
13
31
43
-12
20
18
Karabükspor
23
3
3
17
16
47
-31
12
24. Hafta Maçları
2.3.2018
Bursaspor 1 - 0 Kayserispor
3.3.2018
Kasımpaşa - Osmanlıspor Futbol Kulübü
3.3.2018
Medipol Başakşehir Fk - Göztepe
3.3.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Galatasaray
4.3.2018
Fenerbahçe - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
4.3.2018
Gençlerbirliği - Alanyaspor
4.3.2018
Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
4.3.2018
Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor
5.3.2018
Trabzonspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
24
13
6
5
48
31
17
45
2
Ümraniyespor
24
13
5
6
37
22
15
44
3
Ankaragücü
24
12
7
5
36
22
14
43
4
Gazişehir G.Ant
24
10
8
6
39
20
19
38
5
İstanbulspor
24
11
5
8
27
24
3
38
6
Boluspor
24
11
4
9
35
23
12
37
7
Altınordu
24
10
6
8
36
33
3
36
8
Elazığspor
24
9
8
7
31
27
4
35
9
Balıkesirspor
24
10
6
8
41
37
4
33
10
BB Erzurumspor
24
8
9
7
29
27
2
33
11
Adanaspor
24
9
6
9
28
36
-8
33
12
Giresunspor
24
8
7
9
28
27
1
31
13
Eskişehirspor
24
9
6
9
42
37
5
30
14
Samsunspor
24
6
10
8
22
30
-8
28
15
Adana Demirspor
24
7
6
11
30
35
-5
27
16
Denizlispor
24
7
5
12
26
33
-7
26
17
Manisaspor
24
7
2
15
25
40
-15
14
18
Gaziantepspor
24
1
4
19
9
65
-56
4