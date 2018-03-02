Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etispor ile puan mücadelesi yapacak olan Büyükşehir Belediyespor, sahadan üç puan ile ayrılmak istiyor. Ligde ilk üç mücadelesi yapan Büyükşehir, son iki haftadır maç yapmıyor. İvrindi Belediyespor’un ligden çekilmesi sebebiyle hükmen kazanan ve ardından geçtiğimiz hafta sonu da ligde bay takım olan Büyükşehir Belediyespor iki haftalık tatilin ardından Etispor maçına çıkacak. İki haftalık aranın kendileri için dezavantaj olduğunu kaydeden teknik adam Zafer Özkanay, “Ligin ikinci yarısı iyi bir çıkış yakalamıştık. Ancak ligde iki haftadır maç yapmıyoruz. Bu süre de iyi bir hazırlık devresi geçirdik. Etispor maçından üç puan ile ayrılarak ligde üst sıralarda kalıcı olmak istiyoruz. Etispor karşısında iyi futbolumuz ile üç puanı alan taraf biz olacağız. Oyuncularımın morali ve performansı iyi. Centilmence mücadele ederek sahadan galibiyet ile ayrılan taraf biz olacağız” dedi.