Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Ömer Faruk Ünal, dün oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasını ve mücadelenin hakemi Fırat Aydınus hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada sakin olmayan tarafın kaybettiğini söyleyen Ünal, "Eğer kim sakin kalsaydı tur için avantajlı bir skoru cebine koyup gidebilirdi. Ne teknik direktörler, ne futbolcular sakindi ne de hakem başarılı bir performans sergiledi. Fırat Aydınus 14 yıldır derbi yönetiyor. Onun ilk yönettiği derbide Beşiktaş - Fenerbahçe derbisiydi. 2004 - 2005 sezonundaydı. Fırat Aydınus, bu ülke 14 yıldır derbi yönetiyor. Yönettiği derbi sayısını 30’un üzerinde. Bir kişi 14 yıldır bir işi aralıksız yapıyorsa tecrübeli deriz. Bu adam bu işi 14 yıldır yapıyor. Bu yıllarda kaç tane TFF Başkanı, MHK Başkanı değişti ama hala derbi yönetmeye devam ediyor" diye konuştu.

"Aykut Kocaman ile Şenol Güneş, takımlarını kontrol edemedi"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in maçta sakin olmadığını söyleyen Ömer Faruk Ünal, "Onun en sakin kişi olması lazımdı. Bu kadar hayat tecrübesi yaşamış, teknik direktörlük tecrübesi var. Oyuncularını kontrol etmesi lazımdı. Quaresma’yı oyuna soktuğu an kırmızı kart gördü. Burada Beşiktaş, sakin kalamadı. Fenerbahçe de gerginlik olursa buradan daha karlı çıkarız düşüncesi ile sahaya çıktı. Aykut Kocaman ile Şenol Güneş, takımlarına sahip çıkamadılar, kendilerini kontrol altına alamadılar. Hakem de biraz serbest tutayım, az kart kullanayım, biraz daha geç kart kullanayım diye düşündü. Bu da oyunun kontrolden çıkmasına neden oldu" şeklinde konuştu.

"Volkan daha önce atılmalıydı"

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel’in kural kitabına göre oyundan daha önce atılması gerektiğini vurgulayan Ünal, "Fırat Aydınus, biraz müsama gösterdi. Volkan bunu istismar etti. Ben ısrarla atılmayı istiyorum dedi. Quaresma, bir önceki lig maçında iki gol atmasının aşırı öz güveni vardı. Beşiktaş’ı Trabzonspor maçı öncesi yalnız bıraktı" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonlar Ligi elit hakemlerden biri yönetseydi maç tatil olurdu"

Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus'un kararları hakkında değerlendirmede bulunan Ömer Faruk Ünal, "Medel’in 12. dakikada bir pozisyonu var, ofsayt değil. Fenerbahçe’nin atağı kesildi. 90+8. dakikada Hasan Ali’nin Babel’e yaptığı hareket net penaltı. Bence bunlar maçta konuşulacak şeyler değil. Başka şeyleri konuşmamız lazım. Fırat Aydınus mu psikiyatrist olacak? Şampiyonlar Ligi’nde dünkü gibi manzara gördünüz mü? Biz diyoruz alsana düdük, bunları rehabilite et. Asla hakemleri suçlamıyorum. Dünkü maçı Süper Lig’de hangi hakem olursa olsun, maç Fırat’ın yönettiğinden daha kötüye giderdi. Daha iyisi olmazdı. Şampiyonlar Ligi elit hakemlerden biri yönetseydi maç tatil olurdu, oynanmazdı. Biraz daha kırmızı kart çıkardı. 5 bir yandan, 4 bir yandan çıkardı maç tatil olurdu. Türkiye, acı bir geceyi geride bıraktı. 8 tane şehidimizin olduğu bir gece futbolcuların, teknik direktörlerin konuşmalarından insanın yüreği sızlıyor. Ajanslardan şehit haberleri geldiği anda Volkan Demirel sosyal medyada en çok konuşulan konu olmuştu" diye konuştu.