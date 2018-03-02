Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Championship’te mücadele eden Wolverhampton Wenderers, üst lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kulüp tarihinde 4 FA Cup ve 3 kez de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu bulunan Wolves, ligde zirve

serüvenini 22 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 7 beraberlik ile topladığı 73 puanla sürdürüyor.

Daha önce birçok kez Premier Lig ve Championship arasında iniş çıkışlar yaşayan turuncu-siyahlılar, bu sezon 34. hafta itibariyle en yakın takipçisi Cardiff City ile de arasında 6 puan fark bulunuyor.

En skorer isim Jota

Championship’te liderliğini istikrarlı bir şekilde sürdüren Ada ekibinde genç futbolcu Jota, dikkat çekiyor. Sezon başında Porto’dan kiralık olarak kadroya katılan Diogo Jota, turuncu-siyahlı forma ile çıktığı 36 resmi müsabakada 13 gol kaydederek, 4 gole de doğrudan katkı verdi. 21 yaşındaki futbolcu, gösterdiği verimli performans ile adından sıkça söz ettiriyor.