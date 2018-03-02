Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, sporun ve sporcunun yanında olduğunu her fırsatta ifade ederken, spor kulüplerinin yöneticileriyle birlikte başarılı sporcularıyla da buluşmayı sürdürüyor. Karaosmanoğlu, Sevindik Spor Kulübü Başkanı Mürsel Sevindik ve şampiyon öğrencileri, Kocaeli Atlı spor Kulüp Başkanı Savaş Demirtaş, Gölcük Yelken Kulübü Başkanı Zafer Cebeci, Sualtı Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen ve Milli Sporcuların yanı sıra, Darıca Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Mücahit Vural ve yönetimleriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaya koyulan hizmetler üzerine değerlendirmelerin de yapıldığı görüşmelerde, sporun çocuklar ve gençler üzerinde olumlu etkisinin önemine bir kez daha vurgu yapıldı.

Kocaeli’de amatör ve ferdi sporların desteklendiğini ve tesisleşmede çok önemli yatırımların yapıldığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Spora ve sporcuya destek olurken diğer bir taraftan da Kılavuz Gençlik Modelimiz ile gençlerimizin önünde yeni ufuklar açmayı sürdürüyoruz. Gençlerimizi spor yapmalarına teşvik ederken bu noktada tesisleşmeye de çok büyük önem veriyoruz. Bizler bunları yaparken de takımlarımızın yönetimleri de yetenekli gençlerimizi tespit etmeli, genç sporcuları zararlı alışkanlardan korumada daha aktif çalışmalıdırlar. İyi yetişmiş, çağdaş, bilgiyle donanmış, geleceğe inancı olan sağlıklı nesil o ülkenin en büyük hazinesidir” dedi.

Bilgievleri, Akademi Lisesi ve Üniversitesi ve Kocaeli Bilim Merkezi gibi kurumlarla sana ve bilime de destek verildiğini vurgulayan Başka Karaosmanoğlu, “Spor kulüplerimiz verdikleri hizmetlerle sporu toplumun tabanına yayarken daha çok çocuğumuza ve gencimize ulaşmalarını da arzu ediyorum. Bizler bu anlayışta olan her kulübümüze destek olmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda faydalı gençlik aktiviteleri düzenleyerek gençliğin ilim, irfan, hikmet, ahlak, erdem ve adalet gibi büyük kıymetlerle yoğrulması en büyük temennimizdir. Spor bu hedeflerimize ulaşmamızda bizlere katkı verecek en büyük araçtır. Gençlerimizi ilkokuldan üniversite çağına, hatta doktora dönemine kadar destekleyici program ve projeler üretmeye gayret ettik, ediyoruz” şeklinde konuştu.

Zamanı ve mekanı yakalayan, geleceğine sahip çıkan bir gençlik hedeflediklerini belirten Karaosmanoğlu, “Çıktığımız bu yol gençlerimizin dünya ve ahiret saadetini düşündüğümüz ve sorumluluğunu hissettiğimiz bir görevdir. Biz bu göreve ömrümüz yettiği sürece talibiz. Büyükşehir Belediyesi olarak amatör sporun destekçisi olmaya ve tesisleşmede yeni adımlar atmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Görüşmeler karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.