Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Haziran 2017 tarihinde Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Sürat Pateni Milli takım için anlaşmaya vardığı Koreli antrenör Hye Kyung Kim ile yeni sezon için anlaşma yapılmadı. Yolların ayrıldığı Kim, önceki gün milli takıma ve Türkiye’ye veda etti. Federasyon yönetimi tarafından bazı talepleri abartılı bulunarak yeni dönem için anlaşma sağlanamayan Kim ile tatlı şekilde vedalaşıldı. Hye Kyung Kim’i, Erzurum havaalanından Kore’ye Yönetim Kurulu üyesi Özcan Işık, İl Temsilcisi Vedat Refayeli ve sürat pateni milli takım kaptanı Mükerrem Deniz uğurladı. Kendisine gösterilen yakın ilgiden dolayı teşekkür eden Kim, ‘’ Güzel günlerim, arkadaşlarıma ülkemde anlatacağım çok şeyler oldu. Endişe ile görev aldığım Türkiye’den gördüğüm dostluk sebebiyle doğrusu buruk da ayrılıyorum. Hem Erzurum’u hem de Türkiye’yi unutmayacağım. Özellikle mutfağına hayran kaldım’’ dedi. Kim’in vedalaşırken gözlerinin dolduğu dikkatlerden kaçmadı. 9 ay gibi bir süre milli takımın başında görev alan Kim, bulunduğu süre içerisinde sempatikliği ile gönüllerde taht

kurmuştu.

Türkiye Buz Pateni Federasyon Erzurum İl Temsilcisi Vedat Refayeli, Kim’den boşalan milli takım başantrenörlüğü görevi için yeniden Kazak antrenör Artur Sultangaliyev ile anlaşıldığını açıkladı.