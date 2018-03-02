Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa Osmanlıspor maçı canlı anlatımı ile beraberiz. Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, Osmanlıspor ile karşı karşıya geliyor. Peki Kasımpaşa Osmanlı maçı canlı skor kaç kaç? İşte Kasımpaşa Osmanlıspor maçı canlı anlatım detayları... Süper Lig'in 24. haftasında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde ederek 29 puanla 11. sırada bulunan Kasımpaşa, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 20 puanla 17. sırada bulunan Osmanlıspor'u konuk ediyor. Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Kasımpaşa, Osmanlıspor karşısında gol veya goller bularak haftayı 3 puanla kapatmanın hesabını yapıyor. Osmanlıspor ise Kasımpaşa deplasmanından gol veya goller bularak haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Çekişmeli geçmesi beklenen Kasımpaşa Osmanlıspor maçı Cumartesi saat 13:30'dan itibaren beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Ancak Kasımpaşa Osmanlı maçının şifresiz canlı anlatımı, canlı skoru ve maç sonrası özet görüntüleri turkiyegazetesi.com.tr adresinden anbean aktarılacak. İşte Kasımpaşa Osmanlı maçı ile ilgili merak ettiğiniz detaylar...

Kasımpaşa, Osmanlıspor İle 13. Randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geleceği Osmanlıspor ile 13. kez mücadele edecek.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında yarın 13.30’da başkent ekibi Osmanlıspor’u ağırlayacak. Lacivert-beyazlılar, ligde 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 29 puan toplayarak, 11. sırada bulunurken, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Osmanlıspor ise 20 puan ile 17. sırada yer alıyor.

Paşa ligde önde

Süper Lig’de 10. mücadeleye sahne olacak olan Kasımpaşa - Osmanlıspor serisinde geride kalan 9 maçta Paşa’nın 6 galibiyeti bulunurken, Osmanlıspor ise 3 kez kazanan taraf oldu. Ligin ilk yarısında Başkent’te oynanan mücadelede ise ev sahibi ekip 3-0’lık skorla 3 puana uzanan taraf oldu.

Veysel ve Pavelka cezalı

Kasımpaşa’da savunmanın başarılı ismi Veysel Sarı, 23. haftada deplasmanda oynanan Kayserispor mücadelesinin 13. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Osmanlıspor mücadelesinde forma giyemeyecek olan Veysel’in yanı sıra Kayserispor karşısında 77. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düşen bir diğer isim ise Kemal Özdeş’in orta saha kurgusunda vazgeçemediği David Pavelka oldu. Teknik Direktör Kemal Özdeş’in mor-sarılı ekip karşısında Veysel’in yokluğunda savunma örgüsünde Olivier Veigneau’ya görev vermesi beklenirken, Pavelka’nın eksikliğinde ise Mensah veya Ahmed Ildız’ı sahaya sürmesi öngörülüyor.

Düdük Cüneyt Çakır’da

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda yarın saat 13.30’da başlayacak mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Alpaslan Dedeş yapacak.