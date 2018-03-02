Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıyer'de Bahri Kaya'dan boşalan teknik direktörlük görevine Orhan Kaynak getirildi. Sarıyer Spor Kulübü Basın Sözcüsü Ali Büyükasar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hafta başından bu yana devam eden teknik direktör arayışı tamamlandı. Birçok teknik adam üzerinde titizlikle çalışan ve takımın menfaatleri doğrultusunda doğru karar vermeye çalışan Yönetim Kurulumuz Orhan Kaynak isminde karar kıldı" dedi.

Orhan Kaynak isminin Türk futbolunda bir marka olduğuna değinen Ali Büyükasar, "Yeni hocamız kulübümüze hayırlı olsun. Orhan Kaynak sporculuk ve teknik direktörlük kariyerinde önemli takımlarda çalışmış deneyimli bir futbol adamıdır. Sarıyer futbol takımını ileriye götürecek bilgi ve donanıma sahiptir" şeklinde konuştu.