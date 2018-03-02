Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın uzatma bölümünde tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

HASAN ALİ, BABEL'İ DÜŞÜRDÜ

Beşiktaşlı Ryan Babel, karşılaşmanın 90+8. dakikasında ceza sahası içerisinde Hasan Ali Kaldırım'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcular ve taraftarlar, pozisyonda penaltı olduğunu belirttiler. Ancak hakem Fırat Aydınus, pozisyonde penaltı olmadığını belirterek devam kararı verdi.

DEMİRKOL: "BEŞİKTAŞ'IN PENALTISI VERİLMEDİ"

Maçın hemen ardından spor yazarı Mehmet Demirkol "Hasan Ali'nin son dakikada Babel'e yaptığı verilmeyen bir penaltı var." dedi.

ERMAN TOROĞLU: "PENALTININ BABASI"

Erman Toroğlu da, pozisyonun penaltı olduğunu ifade ederken, "Hasan Ali Kaldırım'ın Ryan Babel'e yaptığı penaltının babası." diye yorum yaptı.