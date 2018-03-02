Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe maçındaki olaylı maçın 52. dakikasında Josef de Souza'ya yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan Ricardo Quaresma ağır bir faturayla karşı karşıya kaldı.

Disiplin Kurulu'na sevk edilecek olan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'ya 5-6 maç ceza gelmesi gündemde. Kural dışı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi doğrultusunda "şiddetli hareket"ten ceza alacak olan Quaresma'yı "İçtima" maddesi yakacak.

"İÇTİMA" MADDESİYLE CEZASI KATLANACAK

Josef de Souza'ya yaptığı hareket sonrasında Mehmet Ekici'ye de bir harekette bulunan Portekizli oyuncunun cezası, 10. maddedeki İçtima başlığındaki "Birden fazla cezayı gerektiren fiiller, ayrı ayrı cezalandırılır." maddesi ile birlikte katlanacak.

HEM JOSEF'E HEM MEHMET'E VURDU

Josef de Souza'ya olan hareketi nedeniyle en az 3 maç men alacak olan Quaresma, Mehmet Ekici'ye hareketi nedeniyle de artı 3 maç men cezası ile karşı karşıya kalacak ve böylece içtima maddesi ile birlikte 5-6 maça kadar yükselecek.

"TAHRİK"TEN CEZASI İNDİRİLEBİLİR

Ricardo Quaresma'yı kurtarabilecek tek nokta ise, tahrik maddesi olacak.

Ricardo Quaresma'nın yaşanan olayda "tahrik" olduğuna kanaat getirilmesi durumunda, verilecek ceza 3'te birine kadar inecek.

MADDE 43 – KURAL DIŞI HAREKETLER

Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir.

MADDE 10 – İÇTİMA

Birden fazla cezayı gerektiren fiiller, ayrı ayrı cezalandırılır. Bununla birlikte, fiillerin bir bütünlük arz etmesi halinde en ağır cezayı gerektiren ihlal için öngörülen cezaya hükmedilir ve öngörülen ceza yarısına kadar artırılabilir.

MADDE 12 – HAKSIZ TAHRİK

Fiilin haksız tahrik sonucu işlenmesi halinde cezada indirim yapılır. Disiplin Kurulu, haksız tahrikin derecesini dikkate alarak, verilecek cezayı üçte birine kadar indirebilir.