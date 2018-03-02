Fenerbahçe'de Ozan Tufan takıma geri döndü. Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, devre arası transfer döneminde Crystal Palace’la görüşmüş ancak transfer son anda gerçekleşmemişti.
SABAHKİ ANTRENMANA KATILDI
Kocaman, uzun süredir çalışmalarını tek başına sürdüren 22 yaşındaki futbolcuyu affetme kararı aldı. Milli futbolcu, Beşiktaş maçı sonrası bu sabah Samandıra'da gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;
Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman'ın talebi doğrultusunda, futbolcumuz Ozan Tufan'ın Profesyonel A Takımımızla yeniden çalışması konusu yönetim kurulumuzun gündemine gelmiştir. Yönetimimizin aldığı karar doğrultusunda Ozan Tufan A Takımımızla çalışmalara başlamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş