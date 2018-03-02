Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Göztepe maçı kaçta, Başakşehir Göztepe maçı hangi kanalda, Başakşehir Göztepe maçı saat kaçta? gibi aradıklarınıza buradan ulaşabilirsiniz. Süper Lig'in 24. haftasında zirve yarışını sürdüren Başakşehir, Göztepe ile karşılaşacak. Peki Başakşehir Göztepe maçı hangi kanalda? İşte Başakşehir Göztepe maçı hangi kanalda? İşte detaylar... Başakşehir Göztepe maçı kaçta, Başakşehir Göztepe maçı hangi kanalda, Başakşehir Göztepe maçı saat kaçta? gibi aradıklarınız bu haberde. Süper Lig'in 24. haftasında 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 47 puandaki lider Galatasaray'la aynı puanda bulunan ancak ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir, Süper Lig'e bu sezon yükselen ancak aldığı puanlarla tüm dikkatleri üzerine çeken, 23 haftada 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 36 puanla 7. sırada bulunan Göztepe ile kendi evinde karşılaşacak. Futbol severler ise Başakşehir Göztepe maçı kaçta, Başakşehir Göztepe maçı hangi kanalda, Başakşehir Göztepe maçı saat kaçta, gibi sorulara cevap arıyor.

Göztepe Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?

Sarı-kırmızılı ekip, 24. haftada yarın saat 16.00'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Ali Palabıyık'ın yöneteceği müsabakada Medipol Başakşehir'le karşılaşacak. Deplasmanda son 4 maçında galibiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi, rakibiyle ilk yarıda oynadığı müsabakayı 2-1 kaybetmişti.

Dış sahada 17 puan toplayan Göztepe, 12 maçtan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki 5 mağlubiyetinden 3'ünü İstanbul'da Fenerbahçe (2-1), Galatasaray (3-1) ve Kasımpaşa (3-1) karşısında aldı.

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Adama Traore'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre yarın forma giyemeyecek.

Son 4 maçında 1 galibiyet alan 47 puanlı Medipol Başakşehir, haftaya lider Galatasaray’ın averajla gerisinde ikinci sırada girdi. Altı haftalık galibiyet özlemine 23. haftada Demir Grup Sivasspor’u mağlup ederek son veren Göztepe ise 36 puanla 7. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir’de oynanan karşılaşmayı, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

Emre, Clichy ve Caiçara ceza sınırında

Medipol Başakşehir’de, Göztepe karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Gael Clichy ve Junior Caiçara sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 25. haftadaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.

İstanbul deplasmanında 3 mağlubiyet

Deplasmanda son 4 maçında galibiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi, rakibiyle ilk yarıda oynadığı müsabakayı 2-1 kaybetmişti. Dış sahada 17 puan toplayan Göztepe, 12 maçtan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki 5 mağlubiyetinden 3’ünü İstanbul’da Fenerbahçe (2-1), Galatasaray (3-1) ve Kasımpaşa (3-1) karşısında aldı.

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Adama Traore’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre forma giyemeyecek.

Göztepe 1-2 Başakşehir

Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Başakşehir 2-1 kazandı. İstanbul ekibine galibiyeti 32. dakikada Alexandru Epureanu ve 36. dakikada Emmanuel Adebayor'un golleri getirdi. Göztepe'nin golü ise 90. dakikada Adis Jahovic'ten geldi.