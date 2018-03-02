Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Milli Takım'ın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İsveç ile oynadığı maçta Letonyalı bir hakemin görev almasının çok büyük bir hata olduğunu dile getirdi.

Hem sporculuğu hem de başkanlığı sırasında hakemlere yönelik söylemlerde bulunmamaya çok dikkat ettiğini anlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"2017 Avrupa Şampiyonası'nda başlayan hakem hatalarını, A Milli Takımımızın oynadığı son iki maçta da net şekilde gördük. Bu zamana kadar yapılmamış büyük bir hata söz konusu. İsveç ile oynadığımız maçı grubumuzda bulunan Letonya'dan bir hakem yönetti. Bunu ilk kez gördük. Elemelerde oynanan 64 maçta böyle bir şey söz konusu değil. Daha sonra Letonya maçında bir ev sahibi takımın hakemler tarafından desteklendiğini gördük. Maçta verilen faul sayılarında inanılmaz derecede bir fark vardı. Hakemlerden hiçbir zaman bir beklentimiz olmadı ancak bu zamana kadar yapılmamış hataların maçlarımıza denk gelmesi bana biraz manidar geldi. Bunlar kabul edilebilecek hatalar değil, artık bazı yerlerde kasıt aramaya başlıyorum. Başarımızı istemeyenler var."

"Pardon' ile geçiştirilecek konular değil"

Hidayet Türkoğlu, konuyla ilgili FIBA Avrupa Genel Sekreteri Kamil Novak'a tepkilerini yazılı olarak ilettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FIBA ile olan iyi ilişkilerimizi, göreve geldikten sonra da devam ettirmeye çalıştık. Ancak bu sürecin beni ve bütün ekibi rahatsız ettiğini söylemek istiyorum. İsveç maçında son pozisyonda Ali Muhammed'e yapılan yüzde 100'lük faulün çalınmaması, yanlış hakem atamasının yapılması küçük bir 'pardon' ile geçiştirilebilecek konular değil. FIBA ile olan ilişkilerimizin bu tip yanlış şeylerden dolayı zedelenmesini istemeyiz. Bence FIBA Avrupa Hakemler Direktörü Davorin Nakic ile ilgili karar alınması ve yerine başka birinin getirilmesi gerekiyor. İstediğimiz değişiklikler yapılana kadar FIBA ile olan ilişkilerimizi tekrar gözden geçirme gibi bir durumumuz olacak. Bugüne kadar FIBA Avrupa ile ortak yürüttüğümüz organizasyonlar ve projeler oldu. Bu süreçten sonra federasyon olarak hiçbir FIBA Avrupa organizasyonuna ev sahipliği yapmak istemiyoruz. Kulüplerimize de aynı yöndeki mektupları yollayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."

"Ufuk hoca ve ekibine tam destek veriyoruz"

Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım'ın elemelerde İsveç ve Letonya karşısında yaşadığı mağlubiyetlerle avantaj yitirdiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk iki karşılaşmamızı kazanmıştık ama bu iki maçta avantajı devam ettiremedik. Haziran sonunda grubumuzdaki son iki maçı oynayacağız. Ümit ediyorum ki orada elde edeceğimiz iki galibiyet, sonraki grupla birleştiğimiz zaman yine bizi avantajlı duruma getirecektir. Biz Ufuk hoca ve ekibine ilk günde olduğu gibi tam destek veriyoruz. Ufuk Sarıca ve ekibinin bizim için ne kadar doğru bir seçim olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Kendisini hem basketbol olarak geliştirmesi hem de oyuncularımıza verdiği güven bize umut veriyor. Sporda kazanmak da kaybetmek de oluyor. Ancak biz şu ana kadar çok doğru bir karar verdiğimizi her anlamda görüyoruz. İnşallah son iki maçımızı kazanarak, tekrar avantajlı duruma geçeriz."