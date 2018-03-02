Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çamlık Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Açıkgöz yönetiminde yapılan son idmanda kırmızı-mavili ekip 5'e 2 top kapma ve şut ağırlıklı çalışma yaptı.

İdman sonrası taraftarlar futbolculara Galatasaray maçı önce moral desteği vererek baklava ikramında bulundu.

İdmanın ardından Metin Türker Tesisleri'ne geçen kafile, burada kampa girerek Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği maçı beklemeye başladı. Öte yandan sakatlıkları bulunan Alexe, Ferhat Görgülü ve Skulason Galatasaray karşısında forma girmeyecek.