Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabükspor Galatasaray maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'in 24. haftasınına girilirken 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak aynı puanda (47) bulunduğu Başakşehir'in ardından zirveye oturan Galatasaray, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 17 mağlubiyet elde ederek zirvenin dibine demir atan Kardemir Karabükspor'u konuk edecek. Liderliği Başakşehir'e kaptırmak istemeyen Galatasaray, Karabük deplasmanından 3 puanla dönmenin peşinde. Öte yandan ligin dibine vuran Karabükspor ise güçlü rakibine karşı evinde puan veya puanlar almanın planını yapıyor. Peki bu kritik Karabükspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte detaylar...

Karabükspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

Süper ikili!

Süper Lig’de geçen hafta liderliği geri alan Galatasaray, Karabük’teki kritik karşılaşmaya sıkı bir şekilde hazırlandı. Ligin dibinde yer alan mavi-kırmızılı ekiple oynanacak maçta rehavete hiçbir şekilde kapılmamalarını öğrencilerine anlatan teknik direktör Fatih Terim, Karadeniz ekibinin önemli ayakları olduğunu ve her an tehlike oluşturabilecek bir ekiple oynayacaklarını söyledi. Geçen haftaki oyunun aynısını isteyen tecrübeli teknik adam, devreye de önde girilmesinin önemli olduğunu kaydetti. Fatih Terim’in hücumda en büyük kozu Bafetimbi Gomis ile Garry Rodrigues olacak.



Vur emri

Garry Rodrigues ligde oynadığı son 7 maçın 6’sında gole doğrudan katkı yaparken, Gomis de emin adımlarla gol krallığına yürüyor. Son Bursa maçında hat-trick yapan Fransız yıldız, Karabük maçına da özel çalışmalarını sürdürerek hazırlandı. Teknik direktör Fatih Terim bu ikilinin biribirlerine yine yakın olmalarını ve geçen haftaki etkileşimlerini devam ettirmelerini istedi. İki oyuncuya da “vur emri” veren tecrübeli teknik adam, Belhanda ile Feghouli’ye de sorumluluklarını yüzde yüz şekilde yerine getirmelerini söyledi.

Bruma’ya yaklaşıyor

Geçen sezonun devre arasında transfer edilen Gary Rodrigues’le ilgili algı gücünü ekonomik kullanamadığı ve hızını da pek kontrol edemediği şeklindeydi. Bu sezon ise bu algı biraz değişti. Hele ki Fatih Terim’in gelmesinin ardından tamamen değişti denebilir. Tecrübeli teknik adamın biraz daha fazla özgürlük tanıdığı ama takım oyununa da sadık kalmasını istediği Rodrigues, tabelada da farkı gösterdi. Yarım sezonluk dilimde 18 maçta 1 gol 1 asistle oynayan kanat oyuncusu bu sezon ise 28 maçta 6 gol, 8 asiste ulaştı. Ki bu istatistikler biraz da taraftarın akıllarında futbol tadı bırakarak giden Bruma’yı hatırlattı. Portekizli geçen sezon ligde 6 asist yapıp, 11 gol atmıştı. Rodrigues de şu anda ligde 8 asist ve 5 gole ulaştı.

Karabük’e karşı Aslan!

Galatasaray ile Karabükspor 19 kez karşı karşıya geldi. 11’ini Galatasaray, 3’ünü Karabükspor kazanırken, 5 maç da berabererlikle sona erdi. Sarı-kırmızılı takımın 33 golüne Karabükspor 17 golle yanıt verdi. Karabük’teki 9 lig mücadelesinde ise Galatasaray 3, Karabükspor 2 kez kazandı. 4 maç berabere bitti.



Maicon coşmuştu

Galatasaray ile Karabük arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray Feghouli ve Maicon’un biri son dakikada olmak üzere attığı iki golle 3-2 galip tamamlamıştı.

Muhtemel 11'ler

Karabükspor: Çağlar, Hakan, Kravchenko, Özgür, İshak, Kage, Traore, Murat, Leandrinho, Ibanez, Ergin

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Süper Lig’de 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 47 puan toplayan Galatasaray, averajla zirvede yer alıyor. Yaptığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 17 yenilgi yaşayan Kardemir Karabükspor ise 12 puanla son sırada bulunuyor. Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok, Jason Denayer ve kaleci Cedric Carasso maçta forma giyemeyecek.

Plan belli: Yen ve bekle

Galatasaray’ın bugünkü Karabük deplasmanında planı belli. Sarı-Kırmızılı ekip, ligin son sırasındaki rakibini yenerek, şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe’yi baskı altına almak istiyor. Özellikle iki devin kupa maçında hem fiziksel yorgunluğu hem de kırmızı kartlarla birlikte gelecek cezaların etkisiyle puan kaybetme ihtimali, Aslan’ın iştahını kabartıyor. Cim Bom, Karabük deplasmanına çıkmadan önce de, Başakşehir’in gündüz saatlerinde evinde Göztepe ile oynayacağı maçın sonucunu bekleyecek. Göztepe’nin İstanbul’dan puan çıkarması halinde, Karabük sınavı Galatasaray açısından daha da önem kazanacak.

Mariano ve Feghouli ceza sınırında

Galatasaray’da Mariano Filho ve Sofiane Feghouli, Kardemir Karabükspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarınki maçta sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 25. haftasındaki Atiker Konyaspor müsabakasında görev alamayacak.

Mağlubiyetler deplasmanda

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezonki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda yaptığı son 7 karşılaşmanın 6’sında rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, dış sahada oynadığı 11 maçtan 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor 20. randevuda

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, lig tarihinde 20. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 19 maçtan 11’ini sarı-kırmızılılar, 3’ünü kırmızı-mavililer kazandı, 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Galatasaray’ın 33 golüne, Kardemir Karabükspor 16 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçta Galatasaray 3-2 galip geldi.

Karabük’teki maçlar

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor arasında Karabük’te yapılan 8 lig maçında sarı-kırmızılı ekip 3, kırmızı-mavililer 2 galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Karabük’te ev sahibi ekip 6, konuk Galatasaray 9 kez gol sevinci yaşadı.

Geçen sezon Karabük’te yapılan maçı Kardemir Karabükspor 2-1 kazandı. Bu arada, iki takım arasında 1997-1998 sezonunda Karabük’te oynanması gereken karşılaşma İzmir’de yapıldı ve Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrıldı.