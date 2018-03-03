Sarı-lacivertliler bu galibiyetle evindeki 79-77’lik yenilginin de rövanşını aldı. İlk çeyrek 20-20 eşitlikle geçilirken ev sahibi ekip soyunma odasına 45-40 önde girdi. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği üçüncü periyodu Fenerbahçe 68-65 önde bitirmeyi başardı. Final bölümümün başında Vesely 5 faulle oyundan çıkmasına rağmen zafer 86-83’lük skorla sarı-lacivertlilerin oldu. Temsilcimiz gelecek hafta Zalgiris Kaunas deplasmanına çıkacak.
Fener’in Madrid zaferi!
03.03.2018 - 08:07 | Son Güncelleme: 03.03.2018 - 08:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
THY Euroleague’in son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş 24. hafta maçında Real Madrid’i deplasmanda devirmeyi başardı: 86-83.
Etiketler : fenerbahçe,real madrid,
547704 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/547704.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
23
15
2
6
52
27
25
47
2
Başakşehir
23
14
5
4
42
22
20
47
3
Beşiktaş
23
12
8
3
44
22
22
44
4
Fenerbahçe
23
12
8
3
45
27
18
44
5
Kayserispor
24
10
8
6
33
28
5
38
6
Trabzonspor
23
9
9
5
38
33
5
36
7
Göztepe
23
10
6
7
36
35
1
36
8
Sivasspor
23
10
4
9
30
34
-4
34
9
Malatyaspor
23
8
7
8
27
29
-2
31
10
Bursaspor
24
8
6
10
32
33
-1
30
11
Akhisarspor
23
8
6
9
31
34
-3
30
12
Kasımpaşa
23
8
5
10
36
40
-4
29
13
Gençlerbirliği
23
6
8
9
30
36
-6
26
14
Antalyaspor
23
6
7
10
26
39
-13
25
15
Alanyaspor
23
6
3
14
35
45
-10
21
16
Konyaspor
23
5
6
12
23
33
-10
21
17
Osmanlıspor
23
5
5
13
31
43
-12
20
18
Karabükspor
23
3
3
17
16
47
-31
12
24. Hafta Maçları
2.3.2018
Bursaspor 1 - 0 Kayserispor
3.3.2018
Kasımpaşa - Osmanlıspor Futbol Kulübü
3.3.2018
Medipol Başakşehir Fk - Göztepe
3.3.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Galatasaray
4.3.2018
Fenerbahçe - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
4.3.2018
Gençlerbirliği - Alanyaspor
4.3.2018
Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
4.3.2018
Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor
5.3.2018
Trabzonspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
24
13
6
5
48
31
17
45
2
Ümraniyespor
25
13
5
7
37
25
12
44
3
Ankaragücü
24
12
7
5
36
22
14
43
4
Gazişehir G.Ant
25
10
8
7
40
24
16
38
5
Elazığspor
25
10
8
7
34
27
7
38
6
İstanbulspor
24
11
5
8
27
24
3
38
7
Boluspor
24
11
4
9
35
23
12
37
8
Altınordu
24
10
6
8
36
33
3
36
9
Giresunspor
25
9
7
9
32
28
4
34
10
Balıkesirspor
24
10
6
8
41
37
4
33
11
BB Erzurumspor
24
8
9
7
29
27
2
33
12
Adanaspor
24
9
6
9
28
36
-8
33
13
Eskişehirspor
24
9
6
9
42
37
5
30
14
Samsunspor
24
6
10
8
22
30
-8
28
15
Adana Demirspor
24
7
6
11
30
35
-5
27
16
Denizlispor
24
7
5
12
26
33
-7
26
17
Manisaspor
24
7
2
15
25
40
-15
14
18
Gaziantepspor
24
1
4
19
9
65
-56
4