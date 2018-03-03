Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle evindeki 79-77’lik yenilginin de rövanşını aldı. İlk çeyrek 20-20 eşitlikle geçilirken ev sahibi ekip soyunma odasına 45-40 önde girdi. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği üçüncü periyodu Fenerbahçe 68-65 önde bitirmeyi başardı. Final bölümümün başında Vesely 5 faulle oyundan çıkmasına rağmen zafer 86-83’lük skorla sarı-lacivertlilerin oldu. Temsilcimiz gelecek hafta Zalgiris Kaunas deplasmanına çıkacak.