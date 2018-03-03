Süper Lig’de 9 maçtır kazanamayan Bursaspor evinde Kayserispor’u yenerek hayata döndü: 1-0. Geçen hafta İstanbul’da Galatasaray’a 5-0 mağlup olan yeşil-beyazlılar böylece 2018’de maç kazanamama fobisini de yenmiş oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın da karşılıklı atakları vardı. Kembo’nun 8’de ortaladığı topta Yusuf’un penaltı noktası üzerinden vurduğu kafa vuruşu yandan auta çıktı. Misafir ekip ise hızlı ataklarla etkili olmaya çalışıyor ancak pozisyona giremiyordu. Bursaspor 33’te gole çok yaklaştı. Aziz’in soldan ortaladığı topu Stancu indirdi, Kembo vurdu, kaleci Lung son anda çeldi. İkinci yarıya her iki ekip de oyuncu değişikliği yapmadan başladı. İkinci yarıda Bursaspor gol için akın akın rakip kaleye yükleniyordu. Sağ kanattan 57’de gelişen atakta Stancu’dan seken topu takip eden Yusuf Erdoğan vuruşu az farkla üstten auta gitti. Paul Le Guen ilk değişikliğini 68’de Bostock’un yerine Sow’u sahaya sürerek yaptı. Timsah’ın 3 maçtır beklediği gol 76’da geldi. Batalla’nın harika pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Stancu vatandaşı Lung’u avladı: 1-0. Kalan dakikalarda Kayserispor’un çabaları sonucu değiştirmedi. Bursaspor sahasındaki karşılaşmayı 1-0 kazanarak haftalar sonra taraftarını güldürdü.
Timsah’tan geri dönüş
03.03.2018 - 08:08 | Son Güncelleme: 03.03.2018 - 08:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’de 9 maçtır kazanamayan yeşil-beyazlılar sonunda taraftarının yüzünü güldürdü. Stancu’yla 76’da fileleri havalandırarak 3 puanı kazandı
Etiketler : bursaspor,kayserispor,
547705 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/547705.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
23
15
2
6
52
27
25
47
2
Başakşehir
23
14
5
4
42
22
20
47
3
Beşiktaş
23
12
8
3
44
22
22
44
4
Fenerbahçe
23
12
8
3
45
27
18
44
5
Kayserispor
24
10
8
6
33
28
5
38
6
Trabzonspor
23
9
9
5
38
33
5
36
7
Göztepe
23
10
6
7
36
35
1
36
8
Sivasspor
23
10
4
9
30
34
-4
34
9
Malatyaspor
23
8
7
8
27
29
-2
31
10
Bursaspor
24
8
6
10
32
33
-1
30
11
Akhisarspor
23
8
6
9
31
34
-3
30
12
Kasımpaşa
23
8
5
10
36
40
-4
29
13
Gençlerbirliği
23
6
8
9
30
36
-6
26
14
Antalyaspor
23
6
7
10
26
39
-13
25
15
Alanyaspor
23
6
3
14
35
45
-10
21
16
Konyaspor
23
5
6
12
23
33
-10
21
17
Osmanlıspor
23
5
5
13
31
43
-12
20
18
Karabükspor
23
3
3
17
16
47
-31
12
24. Hafta Maçları
2.3.2018
Bursaspor 1 - 0 Kayserispor
3.3.2018
Kasımpaşa - Osmanlıspor Futbol Kulübü
3.3.2018
Medipol Başakşehir Fk - Göztepe
3.3.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Galatasaray
4.3.2018
Fenerbahçe - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
4.3.2018
Gençlerbirliği - Alanyaspor
4.3.2018
Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
4.3.2018
Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor
5.3.2018
Trabzonspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
24
13
6
5
48
31
17
45
2
Ümraniyespor
25
13
5
7
37
25
12
44
3
Ankaragücü
24
12
7
5
36
22
14
43
4
Gazişehir G.Ant
25
10
8
7
40
24
16
38
5
Elazığspor
25
10
8
7
34
27
7
38
6
İstanbulspor
24
11
5
8
27
24
3
38
7
Boluspor
24
11
4
9
35
23
12
37
8
Altınordu
24
10
6
8
36
33
3
36
9
Giresunspor
25
9
7
9
32
28
4
34
10
Balıkesirspor
24
10
6
8
41
37
4
33
11
BB Erzurumspor
24
8
9
7
29
27
2
33
12
Adanaspor
24
9
6
9
28
36
-8
33
13
Eskişehirspor
24
9
6
9
42
37
5
30
14
Samsunspor
24
6
10
8
22
30
-8
28
15
Adana Demirspor
24
7
6
11
30
35
-5
27
16
Denizlispor
24
7
5
12
26
33
-7
26
17
Manisaspor
24
7
2
15
25
40
-15
14
18
Gaziantepspor
24
1
4
19
9
65
-56
4