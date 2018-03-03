Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de 9 maçtır kazanamayan Bursaspor evinde Kayserispor’u yenerek hayata döndü: 1-0. Geçen hafta İstanbul’da Galatasaray’a 5-0 mağlup olan yeşil-beyazlılar böylece 2018’de maç kazanamama fobisini de yenmiş oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın da karşılıklı atakları vardı. Kembo’nun 8’de ortaladığı topta Yusuf’un penaltı noktası üzerinden vurduğu kafa vuruşu yandan auta çıktı. Misafir ekip ise hızlı ataklarla etkili olmaya çalışıyor ancak pozisyona giremiyordu. Bursaspor 33’te gole çok yaklaştı. Aziz’in soldan ortaladığı topu Stancu indirdi, Kembo vurdu, kaleci Lung son anda çeldi. İkinci yarıya her iki ekip de oyuncu değişikliği yapmadan başladı. İkinci yarıda Bursaspor gol için akın akın rakip kaleye yükleniyordu. Sağ kanattan 57’de gelişen atakta Stancu’dan seken topu takip eden Yusuf Erdoğan vuruşu az farkla üstten auta gitti. Paul Le Guen ilk değişikliğini 68’de Bostock’un yerine Sow’u sahaya sürerek yaptı. Timsah’ın 3 maçtır beklediği gol 76’da geldi. Batalla’nın harika pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Stancu vatandaşı Lung’u avladı: 1-0. Kalan dakikalarda Kayserispor’un çabaları sonucu değiştirmedi. Bursaspor sahasındaki karşılaşmayı 1-0 kazanarak haftalar sonra taraftarını güldürdü.