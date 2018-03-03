Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sebebi ise gerek sakat ve cezalı olması gerekse rakibin son kupa maçında yaşadıkları. Yorgun bir Kartal’ı misafir edecek olan bordo-mavililer, rakibin en etkili hücum oyuncusu Ricardo Quaresma’nın yokluğunu da iyi değerlendirmek istiyor. Portekizli futbolcunun kupada kırmızı görmesi ve kendilerine karşı oynamayacak olması Çalımbay’ın hesaplarını az da olsa değiştirdi. Savunma güvenliğini ön planda tutarak özellikle ikinci yarı kontrollü hücumu düşünen Rıza Çalımbay daha ofansif bir anlayışla sahada olmayı planlıyor.

Rıza Çalımbay’ın kadro tercihinlerinde göreve geldiğinden bu yana istikrarsız bir gidişat da söz konusu. Sebebi ise cezalı ve sakatların fazla olması. İşte Beşiktaş da o maçlardan bir tanesi. Tecrübeli hoca, cezalı Burak Yılmaz’ın yokluğunda Beşiktaş maçlarını seven Rodallega’ya 11’de şans verecek. Alanyapor karşılaşmasında 11’de görev yapan Olcay’ın yerine, Yusuf Yazıcı 11’e girecek. Sol bekte de Novak’ın yerine Kamil Ahmet, stoperde Uğur’un Hubocan görev alacak.