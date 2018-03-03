Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Süper Lig’de geçen hafta liderliği geri alan Galatasaray, Karabük’teki kritik karşılaşmaya sıkı bir şekilde hazırlandı. Ligin dibinde yer alan mavi-kırmızılı ekiple oynanacak maçta rehavete hiçbir şekilde kapılmamalarını öğrencilerine anlatan teknik direktör Fatih Terim, Karadeniz ekibinin önemli ayakları olduğunu ve her an tehlike oluşturabilecek bir ekiple oynayacaklarını söyledi. Geçen haftaki oyunun aynısını isteyen tecrübeli teknik adam, devreye de önde girilmesinin önemli olduğunu kaydetti. Fatih Terim’in hücumda en büyük kozu Bafetimbi Gomis ile Garry Rodrigues olacak.



Vur emri

Garry Rodrigues ligde oynadığı son 7 maçın 6’sında gole doğrudan katkı yaparken, Gomis de emin adımlarla gol krallığına yürüyor. Son Bursa maçında hat-trick yapan Fransız yıldız, Karabük maçına da özel çalışmalarını sürdürerek hazırlandı. Teknik direktör Fatih Terim bu ikilinin biribirlerine yine yakın olmalarını ve geçen haftaki etkileşimlerini devam ettirmelerini istedi. İki oyuncuya da “vur emri” veren tecrübeli teknik adam, Belhanda ile Feghouli’ye de sorumluluklarını yüzde yüz şekilde yerine getirmelerini söyledi.

Bruma’ya yaklaşıyor

Geçen sezonun devre arasında transfer edilen Gary Rodrigues’le ilgili algı gücünü ekonomik kullanamadığı ve hızını da pek kontrol edemediği şeklindeydi. Bu sezon ise bu algı biraz değişti. Hele ki Fatih Terim’in gelmesinin ardından tamamen değişti denebilir. Tecrübeli teknik adamın biraz daha fazla özgürlük tanıdığı ama takım oyununa da sadık kalmasını istediği Rodrigues, tabelada da farkı gösterdi. Yarım sezonluk dilimde 18 maçta 1 gol 1 asistle oynayan kanat oyuncusu bu sezon ise 28 maçta 6 gol, 8 asiste ulaştı. Ki bu istatistikler biraz da taraftarın akıllarında futbol tadı bırakarak giden Bruma’yı hatırlattı. Portekizli geçen sezon ligde 6 asist yapıp, 11 gol atmıştı. Rodrigues de şu anda ligde 8 asist ve 5 gole ulaştı.

Karabük’e karşı Aslan!

Galatasaray ile Karabükspor 19 kez karşı karşıya geldi. 11’ini Galatasaray, 3’ünü Karabükspor kazanırken, 5 maç da berabererlikle sona erdi. Sarı-kırmızılı takımın 33 golüne Karabükspor 17 golle yanıt verdi. Karabük’teki 9 lig mücadelesinde ise Galatasaray 3, Karabükspor 2 kez kazandı. 4 maç berabere bitti.



Maicon coşmuştu

Galatasaray ile Karabük arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray Feghouli ve Maicon’un biri son dakikada olmak üzere attığı iki golle 3-2 galip tamamlamıştı.