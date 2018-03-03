Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig lideri Galatasaray, kendi evinde rakipleri adeta buldozer gibi ezse de, dış sahada aybı performansı gösteremiyor. Teknik direktör Fatih Terim ve oyuncular Karabük maçıyla, bu olumsuz tabloyu artık maziye gömmek istiyor. 2 hafta sonra deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, tüm soru işaretlerini kaldırmayı hedefliyor. İşte Galatasaray şu ana kadarki deplasman tablosundan rakamlar.

DEPLASMAN KARNESİ

Oynadığı 11 maçın 10’unda gol yedi.

Gol yemediği tek deplasman Konyaspor maçı.

Yediği 27 golün 20’sini dış sahada gördü.

Toplam 52 gol atarken 16’sı dışarıdaydı.

11 maçın sadece 4’ünü kazanabildi.

Son 2 maçında rakiplerine üstünlük kuramadı.

Bafetimbi Gomis ligde 20 gol kaydederken, bunların 5’ini deplasmanda attı.

Younes Belhanda’nın deplasmanda skora doğrudan katkısı sıfır.