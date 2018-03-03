Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş bu sezon Fenerbahçe maçlarında hakemlerin ciddi hatalarından çok çekti. Şu ana kadar üç defa sarı-lacivertlilerle karşılaşan siyah-beyazlılar, derbilerde hatalı kararlar sebebiyle daha çok üzülen taraftı. İlk olarak Kadıköy’de Fenerbahçe’nin iki penaltı golüyle 2-1 kazandığı müsabakada hemen hemen bütün hakem otoriteleri tarafından kabul edilen Beşiktaş’ın iki net penaltısı verilmemişti. İlki Ozan Tufan’ın ceza sahası içinde topa koluyla müdahale etmesi, ikincisi de Cenk Tosun’un bileğine Hasan Ali’nin basmasıydı bu pozisyonlar. Aynı maçta Negredo’nun 77 cm geriden gelerek attığı golün iptal edilmesi ise en bariz hataydı. Dört gün önce Dolmabahçe’de oynanan karşılaşmada da hatalar devam etti. Kadıköy’de nizami golüne bayrak kaldırılan Beşiktaş, evinde 78 cm ofsayt olan pozisyonda golü kalesinde gördü.



“Devam” filmi

Ardından Isla’nın ceza sahası içinde Quaresma’nın ayağına basmasına Cüneyt Çakır ‘devam’ kararı verdi. Perşembe günü oynanan ve kartların havada uçuştuğu kupa derbisinde ise Babel 90+8’de ceza sahasında Hasan Ali’nin tekmesiyle yerde kaldı. Ancak bu pozisyonda da Fırat Aydınus düdüğünü kullanmadı. Ayrıca tecrübeli hakem, Quaresma ve Josef de Souza’nın birbirlerine vurduğu pozisyonda kırmızı kartı sadece Portekizli oyuncuya çıkardı. Sonuca direkt etki eden bu hatalar sebebiyle Fenerbahçe derbilerinde ligde ve kupada şampiyonluk savaşı veren Beşiktaş’ın canı daha çok yanmış oldu. Süper Lig’de gelecek sezon kullanılacağı açıklanan Video Hakem Sistemi (VAR) eğer bu sezon hayata geçmiş olsaydı yaşanan bu pozisyonlardan dolayı derbiler çok daha farklı sonuçlanacaktı.



Algı operasyonu!

Beşiktaş’ın bu sezon en rahatsız olduğu konulardan biri de “Beşiktaş kollanıyor” algısının oluşturulması. Başkan Fikret Orman, Atiker Konyaspor maçından sonra “Bu algıyı yaymaya çalışanları da yeneceğiz” diyerek sert çıkmıştı. Siyah-beyazlı yönetim, Beşiktaş’ın uğradığı haksızlıkları görüntüleriyle birlikte bir dosya hâline getirip TFF’ye sunacak.

‘Büyük’ golcü

Sezona 35 gol sözü vererek başlamasına rağmen toplamda 13 defa fileleri havalandırabilen Alvaro Negredo, derbilerde bir başka oynuyor. İspanyol yıldız bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının hepsinde skora katkı yapmayı başardı. İlk olarak Kadıköy’de 2-1 kaybedilen maçta Babel’e asist yapmıştı tecrübeli futbolcu. Negredo’nun bu maçtaki nizami bir golü de sayılmamıştı. Sadece 3 dakika süre aldığı Galatasaray maçında da skoru 3-0’a getiren golü atarak son sözü söylemişti. Ligde 3-1 kazanılan Fenerbahçe maçında da 28 dakika süre almasına rağmen iki golün pasını veren ‘matador’, kupa maçında ise fileleri havalandırdı. Negredo böylece toplam 4 derbi maçında 2 gol ve 3 asistlik performansıyla büyük maçların adamı olduğunu gösterdi.

Kartal ikiye katladı

Tarihî rakipler Beşiktaş ile Fenerbahçe dört gün içinde biri ligde biri kupada iki defa kozlarını paylaştı, geriye rakamlar kaldı. İki maçta bir galibiyet ve beraberlik elde eden Beşiktaş’ın, Fenerbahçe önünde istatistiklerdeki bariz üstünlüğü dikkat çekiyor. Her iki karşılaşmada oyun üstünlüğünü rakibine kabul ettiren taraf siyah-beyazlılardı. Elbette bunda her iki maçta ev sahibi takım olmanın avantajı da vardı. Topla oynama oranları bunun en net ispatı oldu. Beşiktaş ilk derbide rakibine yüzde 64’e 37, ikinci kapışmada ise 62’ye 38’lik üstünlük sağladı. Toplam şut, orta ve paslarda da rakibine çok büyük fark atan Beşiktaş, futbolun doğrularını daha çok yapmaya çalışan taraf olarak gözüktü. Ayrıca sezonun ilk yarısında Kadıköy’de 2-1 kaybettiği maçta bile Beşiktaş daha çok ‘oynayan’ taraftı. Siyah-beyazlılar rakibine topla oynamada yüzde 58’e 42, paslarda 379’a 273, şutlarda 13’e 11, ortalarda 24’e 9’la üstünlük sağladı.

Quaresma’ya en az 8 maç ceza!

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Quaresma’yı bekleyen ceza belli oldu. TFF Hukuk Müşavirliği, Portekizli yıldızı hem “kural dışı hareket” hem de “saldırı” sebebiyle, PFDK’ya sevk etti. Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. ve 44. maddesine göre Quaresma’nın en az 8 maç ceza alması bekleniyor. Şiddetli harekette bulunan futbolculara 3 ila 6 maç ceza verilirken, saldırıda bulunan futbolculara 5 ila 10 maç men cezası veriliyor.