Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Sezon başından bu yana oynanan ilk 3 derbide yedek soyunan Volkan Demirel, görev aldığı ilk dev maçta kırmızı kart görünce teknik direktör Aykut Kocaman’ın sinirleri altüst oldu. Maçtan sonra yaptığı açıklamalarda Volkan’ı eleştiren Aykut Kocaman, tecrübeli kaleciye soyunma odasında sert çıktı. Volkan’ın gördüğü kartı kabullenemeyen Kocaman, “Oyundan atılmak için adeta özel bir çaba gösterdin. Senin gibi tecrübeli, neredeyse profesyonel kariyerinin tamamını Fenerbahçe gibi üst düzey kulüpte geçirmiş bir oyuncu nasıl böyle bir sorumsuzluk yapar. Bütün mücadelemize yazık ettin” eleştirisinde bulundu. Volkan’ı takımın emeğine saygısızlık etmekle suçlayan Aykut Hoca, “Uğraştığımız onca dert varken, senin yaptığının açıklaması olamaz. Yeter artık! Kazanabileceğimiz bir maçtan beraberlikle ayrıldık. Bu, senin eserin” ifadesini kullandı.



Forma giymeleri zor

Aykut Kocaman, kırmızı kart gören bir diğer oyuncusu Alper Potuk’u da ihmal etmedi. Alper’e de en az Volkan’a olduğu kadar tepki gösteren Aykut Hoca, özür dileyen millî yıldıza yüz vermedi. Hem Volkan’ın hem de Alper’in gördüğü kartları fazlasıyla hak ettiğini vurgulayarak “Onların cezasını ben keseceğim” diyen Kocaman’ın kalan maçlarda iki oyuncuya da gerekmedikçe forma vermeyi düşünmediği öğrenildi. Yönetimin, Volkan ile Alper’e en yüksek limitten para cezası keseceği belirtilirken, Aykut Kocaman bundan sonra kalede Kameni’yi kullanacak. Volkan, ancak Kamerunlu file bekçisinin forma giyemediği mecburi hallerde görev yapacak. Aynı durum zaten ideal 11 oyuncusu olmayan Alper Potuk için de geçerli.

Sabaha kadar uyumadım

Bu sezon ilk defa bir derbi maçına çıkan ancak kızararak saha dışına çıkan Volkan Demirel pişmanlığını dile getirdi. Gördüğü kırmızı kart sebebiyle hocasından ve arkadaşlarından özür dileyen tecrübeli futbolcu, “Kaptan olarak takımımın haklarını korumaya çalışıyordum. Topun dışarıdan çevrildiğini gördüm, hakeme o pozisyonu anlatmak istedim. Maçın atmosferiyle hakem onu kendisine itiraz olarak kabul etti ve kart gösterdi” dedi. Çok üzgün olduğunu söyleyen Volkan, “Daha dikkatli olmam gerekiyordu. Kart görmeseydim Beşiktaş’ı yenebilirdik, bu nedenle gece boyunca uyuyamadım” açıklamasını yaptı.

KOCAMAN ONU ÇOK BEĞENDİ

Ekici’ye özel tebrik

Volkan ile Alper’e sert çıkan Aykut Kocaman, diğer oyuncularını ise tek tek kutladı. “Önce 10, sonra 9 kişi kaldık ama mücadeleyi asla bırakmadık” diyen Kocaman, “Ligdeki maçtan sonra bu duruş çok önemliydi. Yüreğinizi ortaya koydunuz. Gerçek Fenerbahçe’yi gösterdiniz. Bu ruh bizi şampiyonluğa taşır” sözleriyle oyuncularına teşekkür etti. Aykut Kocaman, aylar sonra sahalara dönen Mehmet Ekici’yi ise özel olarak kutladı. Aykut Hoca, “Sana her zaman güvendim ve inandım. Kaliteni zaten tartışmıyorum. Ama bu kadarını ben de beklemiyordum” sözleriyle Ekici’yi onare etti.



KOSİF’TEN Q7’YE AĞIR SALVO

Korkak tavuk Quaresma!

Olaylı derbi sonrası Fenerbahçeli yönetici Selim Kosif’in sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım tansiyonu iyice yükseltti. Lig derbisinin ardından Çarşı grubunun Aykut Kocaman’la ilgili paylaşımıyla ilgili tartışmaların yankısı sürerken, Kosif’ten gelen hamle ortamı iyice girdi. Selim Kosif, “Kalabalıkta yumruk sallayıp sonra kalabalığın arkasına saklanıp ‘tutmayın beni’ ayaklarına yatan korkak tavuk... Bırakın futbolcu demeye, erkek demeye bin şahit lazım” ifadelerinin yer aldığı mesajı retweet etti.

Ozan’a af çıktı

İlk yarı sonunda Dereağzı’na yollanan Ozan Tufan, dün Samandıra’ya geri döndü. Aykut Kocaman’ın kadro dışı bıraktığı genç yıldız, yine hocanın onayıyla affedilerek takımla çalışmalara başladı. Antrenman öncesi Ozan’la bir görüşme yapan Aykut Hoca, “Benim kimseyi kaybetmek gibi bir düşüncem yok. Transferin olmadığı için yeniden A takımla çalışmalara katılacaksın” derken, “Yeniden forma giymek istiyorsan çok çalışmalı ve değiştiğini göstermelisin” vurgusunda bulundu. Hatasının farkına vardığını belirterek hocasından özür dileyen Ozan ise, “Dersimi aldım. Artık her şey daha farklı olacak” dedi.

Kupa morali

Lig derbisindeki moral bozukluğunu, kupa derbisiyle üzerinden atan Fenerbahçe’de yüzler yeniden gülmeye başladı. Pazar günü, futbol olarak diş geçiremediği Beşiktaş’a sadece 4 gün sonra kupada kafa tutan sarı-lacivertliler kendine geldi. Vodafone Arena’dan avantajlı skorlu ayrılan Fenerbahçe’de Volkan Demirel ile Alper Potuk’un kırmızı kart görmesi tepki çekse de uzun süreli sakatlıktan dönen Mehmet Ekici ve Soldado’nun performansı şampiyonluk hedefi için moralleri yükseltti. Takımın öz güvenin yerine gelmesi ayrı bir kazanım olurken, lig derbisiyle yaşanan bölünme, parçalanmaya dönüşmeden yeniden kenetlenme sağlandı. Sarı-lacivertli camia, maçın büyük bir bölümünü rakibinden eksik oynasa da sahada dimdik mücadele eden takımın hem ligde hem kupada hedefe ulaşacağı inancı pekişti.

Derbi PDFK’lık

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Vodafone Park’ta 2-2’lik skorla sona eren olaylı derbinin PFDK sevkleri açıklandı. TFF’den yapılan açıklamada Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri taraftarlarının sebep olduğu olaylardan Disiplin Kuruluna sevk edilirken, direkt kırmızı kart gören Quaresma da tedbirli olarak kurula gönderildi.