Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, Zeytin Dalı Harekâtında şehit düşen askerler için başsağlığı diledi. Ancak Türkiye’de bir derbi daha oynandı ve karşılıklı suçlamalar başladı. Daha 4 gün önce ligde karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin kupa derbisi ‘çirkinlikleriyle’ anılacak. Maçta kırmızı kartlar havada uçuşurken, Afrin’den gelen şehit haberleri, derbi gürültüsünün arasında kayboldu. Millî hassasiyetin en yoğun olduğu günlerde kulüplerin ve oyuncuların sergilediği tavır ise yadırgandı.