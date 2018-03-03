Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, Zeytin Dalı Harekâtında şehit düşen askerler için başsağlığı diledi. Ancak Türkiye’de bir derbi daha oynandı ve karşılıklı suçlamalar başladı. Daha 4 gün önce ligde karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin kupa derbisi ‘çirkinlikleriyle’ anılacak. Maçta kırmızı kartlar havada uçuşurken, Afrin’den gelen şehit haberleri, derbi gürültüsünün arasında kayboldu. Millî hassasiyetin en yoğun olduğu günlerde kulüplerin ve oyuncuların sergilediği tavır ise yadırgandı.
Lütfen susun artık!
03.03.2018 - 08:39 | Son Güncelleme: 03.03.2018 - 08:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor camiası Afrin’den gelen şehit haberleri sonrasında üst üste mesajlar yayımladı.
Etiketler : derbi,şehit,
547711 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/547711.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
23
15
2
6
52
27
25
47
2
Başakşehir
23
14
5
4
42
22
20
47
3
Beşiktaş
23
12
8
3
44
22
22
44
4
Fenerbahçe
23
12
8
3
45
27
18
44
5
Kayserispor
24
10
8
6
33
28
5
38
6
Trabzonspor
23
9
9
5
38
33
5
36
7
Göztepe
23
10
6
7
36
35
1
36
8
Sivasspor
23
10
4
9
30
34
-4
34
9
Malatyaspor
23
8
7
8
27
29
-2
31
10
Bursaspor
24
8
6
10
32
33
-1
30
11
Akhisarspor
23
8
6
9
31
34
-3
30
12
Kasımpaşa
23
8
5
10
36
40
-4
29
13
Gençlerbirliği
23
6
8
9
30
36
-6
26
14
Antalyaspor
23
6
7
10
26
39
-13
25
15
Alanyaspor
23
6
3
14
35
45
-10
21
16
Konyaspor
23
5
6
12
23
33
-10
21
17
Osmanlıspor
23
5
5
13
31
43
-12
20
18
Karabükspor
23
3
3
17
16
47
-31
12
24. Hafta Maçları
2.3.2018
Bursaspor 1 - 0 Kayserispor
3.3.2018
Kasımpaşa - Osmanlıspor Futbol Kulübü
3.3.2018
Medipol Başakşehir Fk - Göztepe
3.3.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Galatasaray
4.3.2018
Fenerbahçe - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
4.3.2018
Gençlerbirliği - Alanyaspor
4.3.2018
Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
4.3.2018
Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor
5.3.2018
Trabzonspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
24
13
6
5
48
31
17
45
2
Ümraniyespor
25
13
5
7
37
25
12
44
3
Ankaragücü
24
12
7
5
36
22
14
43
4
Gazişehir G.Ant
25
10
8
7
40
24
16
38
5
Elazığspor
25
10
8
7
34
27
7
38
6
İstanbulspor
24
11
5
8
27
24
3
38
7
Boluspor
24
11
4
9
35
23
12
37
8
Altınordu
24
10
6
8
36
33
3
36
9
Giresunspor
25
9
7
9
32
28
4
34
10
Balıkesirspor
24
10
6
8
41
37
4
33
11
BB Erzurumspor
24
8
9
7
29
27
2
33
12
Adanaspor
24
9
6
9
28
36
-8
33
13
Eskişehirspor
24
9
6
9
42
37
5
30
14
Samsunspor
24
6
10
8
22
30
-8
28
15
Adana Demirspor
24
7
6
11
30
35
-5
27
16
Denizlispor
24
7
5
12
26
33
-7
26
17
Manisaspor
24
7
2
15
25
40
-15
14
18
Gaziantepspor
24
1
4
19
9
65
-56
4