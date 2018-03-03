Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da gösterdiği performans ile taraftarı büyüleyen ve teknik heyetin güvenini kazanan Garry Rodrigues'in son anda takımda kaldığı ortaya çıktı. İşte çılgın teklif ve detaylar...

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre devre arasında Premier Lig ekibi Newcastle United, Cimbom'un kapısını çaldı ve sarı kırmızılılarla transfer görüşmesinde bulundu.

Teknik direktör Rafa Benitez'in çok istediği Rodriguez'in bonservisi için 7 milyon Sterlin (37 milyon TL) teklif ettiği belirtildi. Ancak Aslan'ın bu para ile futbolcunun yerini doldurmanın mümkün olmayacağı gerekçesiyle İngilizleri reddettiği vurgulandı.

Galatasaray geçen sezon devre arasında 3,5 milyon Euro'ya transfer ettiği Yeşil Burun Adaları vatandaşı Rodrigues için 13 milyon sterlin (63 milyon TL) talep ettiği iddia edildi. Devre arasında gerçekleşmeyen bu transferi Benitez, sezon sonunda tamamlanmasını istediği kaydedildi.