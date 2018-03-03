Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

La Liga’da Villarreal forması giyen millî yıldızımız Enes Ünal, kariyerinde büyümeye devam ediyor. Bu sezon sarı denizaltılarla oldukça başarılı bir dönem geçiren genç forvet, ilk 11’in değişilmez isimlerden olmaya başladı.

Son dönemde Villarreal’in ünlü golcüsü Carlos Bacca ile hücum hattında iyi bir ikili oluşturan Enes Ünal, takımının attığı son 14 golün 9’unda pay sahibi oldu.

LİMİT KOYABİLECEĞİNİZ BİR OYUNCU DEĞİL

Villarreal’in 39 yaşındaki teknik direktörü Javier Calleja da genç öğrencisinden övgüyle bahsediyor. Enes’in yeteneklerinin sınırlanmaması gerektiğini aktaran Calleja, “Sezon başına oranla takıma daha fazla adapte oldu. Levante’ye kiralık gitmiş olması ona çok şey kazandırdı, farklı bir oyuncuya dönüştü. Takım arkadaşlarıyla daha iyi iletişim kuruyor. Sıradışı özellikleri olduğu için Enes, kendisine limit koyabileceğiniz bir oyuncu değil” dedi.