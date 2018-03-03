Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş derbisi sonrası flaş bir gelişme yaşandı... Fenerbahçe'de devre arası kampına götürülmeyen ve bir süredir takımdan ayrı çalışan Ozan Tufan affedildi. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, dün sabah Samandıra Tesisleri'nde yapılan antrenmanda takım ile birlikte idmana çıktı.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bir süredir takımdan ayrı çalışan futbolcumuz Ozan Tufan, hocamız Aykut Kocaman'ın isteği doğrultusunda takımla çalışmalara başladı" denildi.

Ancak alınan bilgilere göre işin arkasında bambaşka olaylar yatıyor.

OYNAT SATALIM HOCAM



Ozan Tufan'ın geri dönmesinde teknik direktör Aykut Kocaman'dan çok yönetimin etkili olduğu öğrenildi.

Ozan'ın sezon sonunda iyi bir bonservis bedeliyle satılabilmesi için oynaması gerektiğini düşünen yönetimin, Aykut Kocaman ile görüşüp 22 yaşındaki futbolcunun yeniden kadroya alınmasını sağladığı öğrenildi.

Tufan'ın adı devre arasında Crystal Palace’la anılıyordu.