Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar'ın Al Gharafa takımında forma giyen Galatasaray'ın eski 10 numarası Wesley Sneijder, TRT Spor'a verdiği özel röportajda çarpıcı sözler kullandı.

Katara'a transfer olma kararından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Sneijder, ''Artık çok genç bir oyuncu değilim. Al Gharafa teklif yaptığında Bülent hoca ile görüştüm ve teklifi hemen kabul ettim. Buraya gelmeden önce konuştuğum insanlar ligin kolay olmadığını söyledi. Kaliteyi gördüm, genç futbolcuların sürekli futbolu düşünmesi beni şaşırttı. Kararımdan dolayı çok mutluyum.'' sözlerini kullandı.

"GALATASARAY'I ÇOK ÖZLÜYORUM"

Galatasaray'ı çok özlediğini kaydeden Hollandalı futbolcu, "Galatasaray'da mükemmel zamanlar geçirdim. Başarılı bir takımdık. 4 yılda 8 kupa kaldırdık. Galatasaray'ı ve taraftarları çok özlüyorum. İnsanlar çok iyiydi. Ayrılmış olmama rağmen mesajlar gönderiyorlar. Bu sevginin karşılıklı olduğunu düşünüyorum." dedi.

"GALATASARAY'A DÖNMEK ÇOK İSTERİM"

Bir gün Galatasaray'a tekrardan dönmek istediğini söyleyen Wesley Sneijder, "Artık Galatasaray'da olmayan insanlar hakkında konuşmak doğru değildir. Kulüpten ayrılan insanlar hakkında konuşmak doğru değildir. Kulübü çok seviyorum. Bir gün Galatasaray'a dönmek çok isterim. Futbolcu olarak döner miyim bilmiyorum ama belki teknik direktör, belki antrenör olarak Galatasaray'a dönmeyi çok istiyorum. Gelecekte neler olacak göreceğiz." şeklinde konuştu.

"TUDOR DEĞİŞİKLİĞİ İYİ OLDU"

Igor Tudor değişikliğinin kulüp için iyi olduğunu kaydeden yıldız futbolcu, "Sürekli yalan söyleyen insanları sevmiyorum. Kim hakkında konuştuğumu anladınız. Kulüp adına Tudor değişikliği yaşandığı için mutluyum. İşler iyi gitmiyordu. Değişiklik iyi oldu. Umarım kulüp tekrar başarılar yakalar çünkü taraftarlar bunu hak ediyor." sözlerini kullandı.

"ASLINDA PLANIM KALMAKTI"

Galatasaray'ı unutamadığını belirten 33 yaşındaki futbolcu, "Mustafa Cengiz'in mesaj attığından haberim var. Türkiye'deki insanlardan çok sayıda mesaj alıyorum. Bir kere kalbiniz sarı kırmızı atmaya başlarsa bunun devamı geliyor. Yeni başkanın benim için söylediklerinden dolayı mutluyum. Aslında planım kalmaktı. Birileri benim gelecek planlarımı yıktı." dedi.

"GALATASARAY'IN ŞAMPİYON OLMASINI İSTİYORUM"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Sneijder, "Türkiye Ligi'ni takip ediyorum. Çok heyecanlı gidiyor. 4 takım şampiyonluk mücadelesi veriyor. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yenerek yarışın içine girdi. Kimin şampiyon olacağını kestiremiyorum ama Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyorum." diyerek Galatasaray'a şampiyonluk yolunda şans diledi.

"FENERBAHÇE'YE 2 GOL ATTIĞIM MAÇI UNUTAMIYORUM"

Galatasaray kariyerindeki unutamadığı anlar hakkında konuşan tecrübeli yıldız, "2 gol attığım Fenerbahçe maçını unutamıyorum. Unutamadığım başkan ise Dursun Özbek. Onu gerçekten hiç unutamıyorum. 2 tane gol attığım Fenerbahçe maçındaki ilk golümü de unutamıyorum. Burak Yılmaz, unutamadığım oyunculardan. Mustafa Denizli de unutamadığım teknik direktör." şeklinde konuştu.

"GALATASARAY TARAFTARI EN İYİSİ"

Galatasaray taraftarlarına mesaj gönderen sarı kırmızılı takımın eski 10 numarası, "Galatasaray taraftarları, dünyanın en iyi tarafarları. Dünyanın tüm taraftarlarından daha özel benim için. Tutkuları, takımlarını desteklemeleri inanılmaz. Ben de onları çok özledim. Gelecekte başarılı olmalarını diliyorum." sözlerini kullandı.

Son olarak Türkiye'nin büyük turnuvalara ev sahipliği yapabileceğini belirten Wesley Sneijder, "Türkiye'nin her zaman turnuvalara hazırlık yaptığını gördüm. Çok güzel statlar yaptılar. Ev sahibi olabilecek güçteler. Tüm şehirlere uçarak ulaşabiliyorsunuz. Büyük bir turnuvaya ev sahipliği yapabilmek için tüm şartlara sahipler. Türkiye'deki insanlar beni hiç yalnız bırakmıyor." diyerek sözlerini bitirdi.