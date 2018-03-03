Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borussia Dortmund'un formasını giyen Nuri Şahin'e karşı başlatılan alçak karalama kampanyası, Almanya'nın Türkiye düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Şahin "Afrin'de hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim. Başımız sağ olsun, geride kalanlara Allah dayanma gücü versin" paylaşımıyla Zeytin Dalı harekatına destek oldu.



Bunu sindiremeyen teröristler ve Almanya'daki ırkçılar, Bundesliga'da başarıyla top koşturan Şahin'e hakaret dolu mesajlar yazdı. (Sabah)