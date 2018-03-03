Cenk Tosun, Everton formasıyla ilk golünü Burnley'e attı. Beşiktaş'tan rekor bir ücretle İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Millî golcü Cenk Tosun, İngiltere'deki ilk golünü kaydetti. Türk futbol severler ise Cenk Tosun'un Burnley karşısında attığı golü izlemek için internetten golü nasıl attığını sorguluyor. İşte Cenk Tosun'un ilk golü... İngiltere Premier Lig'de deplasmanda Burnley ile karşılaşan Everton, 20. dakikada Cenk Tosun'un golüyle öne geçti. Böylece Cenk Tosun, İngiltere'deki ilk golünü atmış oldu.
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Spor ve eğlence medyasındaki içerik pazarlama alanında dünyanın ilk 5 firması arasında bulunan Saran Medya’nın yeni spor kanalı S Sport, 3 Şubat'ta Digiturk, D-Smart ve Turkcell TV+'tan yayına başlayacak.
Digiturk 87, Dsmart 78 ve Turkcell Tv+ 77. kanaldan yayın yapacak olan S Sport, HD olarak 7/24 spor kanalı olarak izleyicilere ulaşacak.
“Premium” içerikleriyle sporseverlerin vazgeçilmezi olacak. İngiltere Premier Ligi, Çin Futbol Süper Ligi, Formula 1 ve NBA başta olmak üzere dünyanın en önemli spor organizasyonlarını yayınlayacak olan S Sport; Turkcell TV+, Digiturk ve D-Smart platformları üzerinden izleyenlerle buluşacak. S Sport, ayrıca BARCA TV, BAYERN TV ve AJAX TV gibi ünlü kulüp televizyonlarını da ekrana taşıyacak.
S Sport hangi ligler yayınlanacak?
İngiltere Premier Ligi Maçları
İngiltere Premier Ligi Maç Özetleri ve Özel Programları
Milli Takımlar Hazırlık Maçları
CSL - Çin Futbol Süper Ligi
BARCA TV Kulüp Kanalı
AJAX TV Kulüp Kanalı
BAYERN TV Kulüp Kanalı
NBA’den Canlı Maçlar
Formula 1
FIVB Plaj Voleybolu Turnuvaları ve uluslararası voleybol turnuvaları
WTA Tenis Turnuvaları
ATP 500 ve ATP 250 Tenis Turnuvaları
Boks ve Diğer Dövüş Geceleri
World Super Bike (WSBK)
ESPN Winter & Summer X Games
FIS Ski, Snowboard Programları
PGS Tour Golf Turnuvası
World`s Strongest Man
Pro Bull Riders
Monster Jam
Sumo Müsabakaları
Spor İçerikli Belgeseller
Everton'ın Endonezyalı sahibi Moshiri, sezon sonu için Paulo Fonseca ile özel bir görüşme yapacak. Fonseca, geçtiğimiz sezon 'Gruptan çıkarsak Zorro kıyafeti giyerim' demiş ve sözünü tutarak basın toplantısına bu kostümle çıkmıştı. Paulo Fonseca'nın alternatifinin ise şu an bir takım çalıştırmayan Luis Enrique olduğu belirtildi.
Everton'ın Sam Allardyce ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Cenk Tosun 11'de sahaya çıkıyor. Everton deplasmanda Burnley ile karşı karşıya geliyor. İngiltere Premier Lig'de bu hafta 29. hafta maçları oynanıyor. Beşiktaş'tan rekor bedelle Ada'nın yolunu tutan milli futbolcu Cenk Tosun karşılaşmaya 11'de başlıyor. Deplasmanda oynadığı son 5 maçta sadece 1 puan alan Everton, Burnley deplasmanında şeytanın bacağını kırmak istiyor. Ev sahibi Burnley ise 11 maçtır kazanamıyor.
EVERTON'DA CENK TOSUN İLK 11'DE
BURNLEY - EVERTON CANLI
İki takımın 11'leri...
Burnley: Pope, Lowton, Tarkowski, Mee, Ward, Hendrick, Gudmundsson, Westwood, Cork, Lennon, Barnes
Everton: Pickford, Coleman, Keane, Williams, Martina, Walcott, Gueye, Davies, Sigurdsson, Calvert-Lewin, Cenk
Devre arası transfer döneminde Everton'a 22 milyon Euro + bonuslarla transfer olan Cenk Tosun 4 maçta forma giymiş ancak gol atma başarısı gösterememişti.