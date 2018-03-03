Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cenk Tosun, Everton formasıyla ilk golünü Burnley'e attı. Beşiktaş'tan rekor bir ücretle İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Millî golcü Cenk Tosun, İngiltere'deki ilk golünü kaydetti. Türk futbol severler ise Cenk Tosun'un Burnley karşısında attığı golü izlemek için internetten golü nasıl attığını sorguluyor. İşte Cenk Tosun'un ilk golü... İngiltere Premier Lig'de deplasmanda Burnley ile karşılaşan Everton, 20. dakikada Cenk Tosun'un golüyle öne geçti. Böylece Cenk Tosun, İngiltere'deki ilk golünü atmış oldu.

BURNLEY-0 EVERTON-1

18'CENK TOSUN

Spor ve eğlence medyasındaki içerik pazarlama alanında dünyanın ilk 5 firması arasında bulunan Saran Medya’nın yeni spor kanalı S Sport, 3 Şubat'ta Digiturk, D-Smart ve Turkcell TV+'tan yayına başlayacak.

Digiturk 87, Dsmart 78 ve Turkcell Tv+ 77. kanaldan yayın yapacak olan S Sport, HD olarak 7/24 spor kanalı olarak izleyicilere ulaşacak.

“Premium” içerikleriyle sporseverlerin vazgeçilmezi olacak. İngiltere Premier Ligi, Çin Futbol Süper Ligi, Formula 1 ve NBA başta olmak üzere dünyanın en önemli spor organizasyonlarını yayınlayacak olan S Sport; Turkcell TV+, Digiturk ve D-Smart platformları üzerinden izleyenlerle buluşacak. S Sport, ayrıca BARCA TV, BAYERN TV ve AJAX TV gibi ünlü kulüp televizyonlarını da ekrana taşıyacak.



S Sport hangi ligler yayınlanacak?

İngiltere Premier Ligi Maçları

İngiltere Premier Ligi Maç Özetleri ve Özel Programları

Milli Takımlar Hazırlık Maçları

CSL - Çin Futbol Süper Ligi

BARCA TV Kulüp Kanalı

AJAX TV Kulüp Kanalı

BAYERN TV Kulüp Kanalı

NBA’den Canlı Maçlar

Formula 1

FIVB Plaj Voleybolu Turnuvaları ve uluslararası voleybol turnuvaları

WTA Tenis Turnuvaları

ATP 500 ve ATP 250 Tenis Turnuvaları

Boks ve Diğer Dövüş Geceleri

World Super Bike (WSBK)

ESPN Winter & Summer X Games

FIS Ski, Snowboard Programları

PGS Tour Golf Turnuvası

World`s Strongest Man

Pro Bull Riders

Monster Jam

Sumo Müsabakaları

Spor İçerikli Belgeseller

Everton'ın Endonezyalı sahibi Moshiri, sezon sonu için Paulo Fonseca ile özel bir görüşme yapacak. Fonseca, geçtiğimiz sezon 'Gruptan çıkarsak Zorro kıyafeti giyerim' demiş ve sözünü tutarak basın toplantısına bu kostümle çıkmıştı. Paulo Fonseca'nın alternatifinin ise şu an bir takım çalıştırmayan Luis Enrique olduğu belirtildi.

Everton'ın Sam Allardyce ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Cenk Tosun 11'de sahaya çıkıyor. Everton deplasmanda Burnley ile karşı karşıya geliyor. İngiltere Premier Lig'de bu hafta 29. hafta maçları oynanıyor. Beşiktaş'tan rekor bedelle Ada'nın yolunu tutan milli futbolcu Cenk Tosun karşılaşmaya 11'de başlıyor. Deplasmanda oynadığı son 5 maçta sadece 1 puan alan Everton, Burnley deplasmanında şeytanın bacağını kırmak istiyor. Ev sahibi Burnley ise 11 maçtır kazanamıyor.

EVERTON'DA CENK TOSUN İLK 11'DE

BURNLEY - EVERTON CANLI

İki takımın 11'leri...

Burnley: Pope, Lowton, Tarkowski, Mee, Ward, Hendrick, Gudmundsson, Westwood, Cork, Lennon, Barnes

Everton: Pickford, Coleman, Keane, Williams, Martina, Walcott, Gueye, Davies, Sigurdsson, Calvert-Lewin, Cenk

Devre arası transfer döneminde Everton'a 22 milyon Euro + bonuslarla transfer olan Cenk Tosun 4 maçta forma giymiş ancak gol atma başarısı gösterememişti.