Efeler Ligi Baraj Etabı'nda İnegöl Belediyespor'a 3-0 yenilen Beşiktaş, TKD Kuzey Enerji Torul Gençlik'in ardından küme düşen ikinci takım oldu.
Beşiktaş, Voleybol Efeler Ligi'nde küme düştü
03.03.2018 - 16:45 | Son Güncelleme: 03.03.2018 - 16:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Voleybol Efeler Ligi baraj etabında İnegöl Belediyespor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş, küme düştü.
Etiketler : Voleybol Efeler Ligi,İnegöl Belediyespor,Beşiktaş,
547815 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/547815.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
24
16
2
6
59
27
32
50
2
Başakşehir
24
15
5
4
44
22
22
50
3
Beşiktaş
23
12
8
3
44
22
22
44
4
Fenerbahçe
23
12
8
3
45
27
18
44
5
Kayserispor
24
10
8
6
33
28
5
38
6
Trabzonspor
23
9
9
5
38
33
5
36
7
Göztepe
24
10
6
8
36
37
-1
36
8
Sivasspor
23
10
4
9
30
34
-4
34
9
Malatyaspor
23
8
7
8
27
29
-2
31
10
Bursaspor
24
8
6
10
32
33
-1
30
11
Akhisarspor
23
8
6
9
31
34
-3
30
12
Kasımpaşa
24
8
6
10
37
41
-4
30
13
Gençlerbirliği
23
6
8
9
30
36
-6
26
14
Antalyaspor
23
6
7
10
26
39
-13
25
15
Alanyaspor
23
6
3
14
35
45
-10
21
16
Konyaspor
23
5
6
12
23
33
-10
21
17
Osmanlıspor
24
5
6
13
32
44
-12
21
18
Karabükspor
24
3
3
18
16
54
-38
12
24. Hafta Maçları
2.3.2018
Bursaspor 1 - 0 Kayserispor
3.3.2018
Kasımpaşa 1 - 1 Osmanlıspor Futbol Kulübü
3.3.2018
Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Göztepe
3.3.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 7 Galatasaray
4.3.2018
Fenerbahçe - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
4.3.2018
Gençlerbirliği - Alanyaspor
4.3.2018
Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
4.3.2018
Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor
5.3.2018
Trabzonspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
25
13
7
5
48
31
17
46
2
Ümraniyespor
25
13
5
7
37
25
12
44
3
Ankaragücü
24
12
7
5
36
22
14
43
4
Gazişehir G.Ant
25
10
8
7
40
24
16
38
5
Elazığspor
25
10
8
7
34
27
7
38
6
İstanbulspor
24
11
5
8
27
24
3
38
7
Boluspor
24
11
4
9
35
23
12
37
8
Balıkesirspor
25
11
6
8
44
38
6
36
9
Altınordu
24
10
6
8
36
33
3
36
10
Giresunspor
25
9
7
9
32
28
4
34
11
BB Erzurumspor
24
8
9
7
29
27
2
33
12
Adanaspor
24
9
6
9
28
36
-8
33
13
Eskişehirspor
25
9
7
9
44
39
5
31
14
Samsunspor
25
6
11
8
22
30
-8
29
15
Adana Demirspor
25
7
7
11
32
37
-5
28
16
Denizlispor
25
7
6
12
28
35
-7
27
17
Manisaspor
25
7
3
15
27
42
-15
15
18
Gaziantepspor
25
1
4
20
10
68
-58
4