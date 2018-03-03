Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Galatasaray’da en golcü sezonunu yaşıyor. Yıldız golcü, Süper Lig’de Kardemir Karabükspor ile oynanan karşılaşmada attığı 4 golle ligdeki gol sayısını 24’e çıkardı. Gomis, böylece lig kariyerinde 20 golle en golcü olduğu Marsilya dönemini de geçmiş oldu.

Bir sezonda en fazla 25 gol atmıştı

Fransız golcü, 2011-2012 sezonunda Lyon’da forma giyerken, Fransa 1. Lig, Fransa Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Lig Kupası’nda toplam 54 karşılaşmaya çıktı ve 25 gol attı. Bu Gomis’in en çok gol attığı sezon olarak kayıtlarda bulunuyordu.

Lyon dönemini lig bitmeden geçti

32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray forması ile bu sezon 23 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 29 müsabakada mücadele etti. Söz konusu maçlarda Gomis, rakip fileleri ligde 24, Türkiye Kupası’nda da 3 kez havalandırdı. Başarılı oyuncu, böylece Lyon’da 2011-2012 sezonunda 25 golle en golcü olduğu dönemi geçti.