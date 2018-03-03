Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, Kardemir Karabükspor’u deplasmanda 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, maçla birlikte lig tarihinde de en farklı galibiyetlerinden birini elde etti. Galatasaray, Süper Lig’in kurulduğu 1959 yılından beri en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0’lık sonuçlarla Altınordu ve Ankaragücü’ne karşı aldı. Aslan, Karabükspor maçıyla en lig tarihinde en farklı 2. farklı skorlu galibiyetini aldı.

Galatasaray’ın Süper Lig’deki en farklı sonuçla aldığı galibiyetler şöyle:

1959-1960 Galatasaray: 8 - Altınordu: 0

1992-1993 Ankaragücü: 0 - Galatasaray: 8

1983-1984 Galatasaray: 9 - Adana Demirspor: 2

1996-1997 Altay: 1 - Galatasaray: 8

2000-2001 Galatasaray: 7 - Erzurumspor: 0

1970-1971 Galatasaray: 7 - PTT: 1

1970-1971 PTT: 1 - Galatasaray: 7