Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Terim, 7-0'lık farkı anlatırken "En önemli sebep rakibimizin kim olduğu, hangi durumda olduğundan bağımsız ciddi ve disiplinli olmamız. Bu galibiyeti bunlar hazırladı. Ciddiyet ve disiplin vazgeçilmez iki önemli öğe. Rakip kim olursa olsun bunlar önemli." ifadelerini kullandı.

"FERNANDO BÜYÜK KAZANÇ"

Sakatlığının ardından ilk kez bir maça çıkan ve ikinci yarıda oyuna dahil olan Fernando ile ilgili konuşan Fatih Terim, "Fernando orta sahamızda dinamizm katacak ve daha fazla oyuncu sayımız olacak orta sahada. O da bizim için inanılmaz bir kazanç." dedi.