Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Levent Açıkgöz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, skorun kendisini üzdüğünü söyledi.

Hafta içinde maça iyi hazırlandıklarını, geçmiş maçlarda yapılan hatalar üzerinde durduklarını anlatan Açıkgöz, "Kalemize gelen ilk atakta golü yedikten sonra bütün direncimiz kırılıyor. 7-0'lık skordan sonra söylenecek bir söz yok. Durum gösteriyor ki bir sonraki senenin hazırlığını yapacağız. Bu mevcut kadronun içinde önümüzdeki süreçte transferlerle alakalı kulübün durumu ne olur bilemiyorum. Bu oyuncu topluluğu ile seneye de devam edeceğimize göre, altyapıdan çocuklara da şans vererek, kalan 10 maça bakacağız." diye konuştu.

Açık oynadıkları yönünde gelen bir soruya Açıkgöz, şöyle yanıt verdi:

"Topa sahip olduğun zaman tabii ki atak yapmak için açık oynayacaksın. Galatasaray karşısında birinci bölgede kapanırsan gol yeme ve pozisyon verme şansı daha çok. Büyük maçlarda kalite farkı ortaya çıkıyor. Savunmayı ikinci bölgede yapmanın daha mantıklı olduğunu düşündük. Geriye çekildiğiniz zaman daha rahat gol yeme şansı oluyor."