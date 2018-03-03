Salon: Hayri Gür
Hakemler: Mehmet Karabilicen xxx, Mehmet Keseratar xxx, İsmail Aydın xxx
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1. Periyot: 25-22 (Trabzonspor lehine)
Devre: 47-44 (Trabzonspor lehine)
3. Periyot: 58-61 (Trabzonspor lehine)