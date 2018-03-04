Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaspor Yeni Malatyaspor maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Geçen hafta Akhisar deplasmanında 3-0 yenilen Konyaspor üst sıralara çıkmak için mutlaka kazanmak istiyor. Yeni Malatya ise son haftalarda yakaladığı çıkışı bu maçta sürdürme peşinde. Peki Konyaspor Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de...

MUHTEMEL 11'LER...

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Mehdi, Moke, Fofana Eto'o, Jahovic

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Cissokho, Sadık, Mina, Rahman, Azubuike, Aytaç, Murat Yıldırım, Pereira, Adem, Khalid

İlk kez mücadele ettiği Süper Lig’in geride kalan 23 haftasında 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan sarı-siyahlı ekip, 31 puan topladı.

Malatya temsilcisi, ligde yaptığı son 8 maçta sadece 1 kez mağlup oldu. Evkur Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet alırken, 3 maçı da berabere tamamladı. Sarı-siyahlı ekip, son 8 lig maçında 9 gol atarken, kalesindeki 6 gole engel olamadı. Yeni Malatyaspor, söz konusu dönemdeki 4 müsabakada kalesini gole kapattı.

Sarı-siyahlı takımda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 3 maç ceza verdiği Issam Chebake’nin cezası sona erdi. Faslı futbolcu, Atiker Konyaspor maçında forma giyebilecek. Malatya ekibinde sakatlığı bulunan Issiar Dia dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’da üçer sarı kartı bulunan Arturo Mina ile Emanuel Dening, Atiker Konyaspor maçında kart görmeleri durumunda 25. haftadaki Fenerbahçe maçı öncesinde cezalı duruma düşecek.

BİLET FİYATLARI: Medaş Batı Alt Tribünü 20 TL, Medaş Batı Üst Tribünü 10 TL, Spor Toto Doğu Alt Tribünü 15 TL, Spor Toto Doğu Üst Tribünü 10 TL, Kule Site Kuzey Alt/Üst Tribünü 5 TL, Konya Çimento Güney Alt/Üst Tribünü 5 TL, Misafir Tribünü 6,50 TL