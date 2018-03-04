Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalyaspor Sivasspor maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, Sivasspor'u konuk ediyor. Ligde geçen hafta deplasmanda Göztepe’ye 1-0 yenilen kırmızı-beyazlı ekip, Antalyaspor’u mağlup ederek yükselişini yeniden sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Peki Sivasspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Sivasspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antalya Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de..

Muhtemel 11'ler...

ANTALYASPOR: Ferhat, Celustka, Chico, Diego, Sakıb, Nazım, Charles, Hakan, Deniz, Maicon, Doukara

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka(Saivet), Robinho, Emre, Kone

Süper Lig’de geride kalan 23 haftalık periyotta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 34 puan toplayan Sivas temsilcisi, Antalyaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak hem Göztepe maçında kaybettiği puanları telafi etmeyi hem de üst sıralardan kopmamayı hedefliyor.

Sivasspor’da, karşılaşması öncesinde Paul Papp, Auremir Dos Santos, Hakan Arslan, Thievy Bifouma, Delvin N’Dinga ve Arouna Kone, sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak Demir Grup Sivasspor, akşam saatlerinde hava yoluyla Antalya’ya hareket edecek.

BİLET FİYATLARI: Vip 100 TL, Batı Tribünü 40 TL, Doğu Tribünü 20 TL, Kale Arkası 10 TL, Misafir Takım Tribünü: 10 TL