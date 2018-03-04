Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manchester City Chelsea maçı şifresiz canlı izle haberi ile birlikteyiz. Premier Lig'in 29. haftasında Chelsea, Manchester City'e konuk oluyor.Şampiyonluk yoluna çok önemli bir avantaja sahip olan takım buna rağmen son şampiyon Chelsea'ye puan kaptırmak istemiyor. Diğer yandan bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Chelsea ise gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için mutlaka kazanmak istiyor. Peki Manchester City Chelsea maçı şifresiz canlı izle ve canlı skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Manchester City-Chelsea maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

İngiltere Premier Ligi'nin 29. haftasında Manchester City sahasında Chelsea ile karşılaşacak. 4 Mart Pazar TSİ 19.00'da Etihad Stadyumu'nda oynanacak maçı Michael Oliver yönetecek. Manchester City-Chelsea maçı S Sport'tan canlı izlenebilecek. Karşılaşmanın şifresiz canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr'de...

Bu sezon tüm kulvarlarda fırtına gibi esen Manchester City ligin geride kalan 28 haftasında topladığı 75 puanla lider durumda yer alıyor. En yakın rakibi Manchester United'a 16 puan fark atan City, şampiyonluğa oldukça yakın görünüyor.

Diğer yandan son şampiyon Chelsea için ise bu sezon işler iyi gitmiyor. Conte yönetimindeki takım 53 puanla 5. sırada yer alıyor.

Chelsea 0-1 Manchester City

Ligin ilk yarısında Londra'da oynanan maçı Manchester City 1-0 kazandı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta City'e galibiyeti getiren golü 67. dakikada Kevin de Bruyne kaydetti.