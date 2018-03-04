Sarı-kırmızılılar, ligde Kardemir Karabükspor ile yaptığı ve 7-0 kazandığı maçın ardından kara yoluyla Kastamonu'ya geldi. Kastamonu Havalimanı'nda taraftarların tezahüratlarıyla karşılanan futbolcular, fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. Teknik direktör Fatih Terim de bazı taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Galatasaray kafilesi, daha sonra özel uçakla İstanbul'a hareket etti.
Galatasaray kafilesi İstanbul'a geldi
04.03.2018 - 01:17 | Son Güncelleme: 04.03.2018 - 01:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Galatasaray, Kastamonu'dan İstanbul'a gitti.
Etiketler : galatasaray,karabükspor,
547897 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/547897.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
24
16
2
6
59
27
32
50
2
Başakşehir
24
15
5
4
44
22
22
50
3
Beşiktaş
23
12
8
3
44
22
22
44
4
Fenerbahçe
23
12
8
3
45
27
18
44
5
Kayserispor
24
10
8
6
33
28
5
38
6
Trabzonspor
23
9
9
5
38
33
5
36
7
Göztepe
24
10
6
8
36
37
-1
36
8
Sivasspor
23
10
4
9
30
34
-4
34
9
Malatyaspor
23
8
7
8
27
29
-2
31
10
Bursaspor
24
8
6
10
32
33
-1
30
11
Akhisarspor
23
8
6
9
31
34
-3
30
12
Kasımpaşa
24
8
6
10
37
41
-4
30
13
Gençlerbirliği
23
6
8
9
30
36
-6
26
14
Antalyaspor
23
6
7
10
26
39
-13
25
15
Alanyaspor
23
6
3
14
35
45
-10
21
16
Konyaspor
23
5
6
12
23
33
-10
21
17
Osmanlıspor
24
5
6
13
32
44
-12
21
18
Karabükspor
24
3
3
18
16
54
-38
12
24. Hafta Maçları
2.3.2018
Bursaspor 1 - 0 Kayserispor
3.3.2018
Kasımpaşa 1 - 1 Osmanlıspor Futbol Kulübü
3.3.2018
Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Göztepe
3.3.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 7 Galatasaray
4.3.2018
Fenerbahçe - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
4.3.2018
Gençlerbirliği - Alanyaspor
4.3.2018
Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
4.3.2018
Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor
5.3.2018
Trabzonspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
25
13
7
5
48
31
17
46
2
Ümraniyespor
25
13
5
7
37
25
12
44
3
Ankaragücü
24
12
7
5
36
22
14
43
4
Gazişehir G.Ant
25
10
8
7
40
24
16
38
5
Elazığspor
25
10
8
7
34
27
7
38
6
İstanbulspor
24
11
5
8
27
24
3
38
7
Boluspor
24
11
4
9
35
23
12
37
8
Balıkesirspor
25
11
6
8
44
38
6
36
9
Altınordu
24
10
6
8
36
33
3
36
10
Giresunspor
25
9
7
9
32
28
4
34
11
BB Erzurumspor
24
8
9
7
29
27
2
33
12
Adanaspor
24
9
6
9
28
36
-8
33
13
Eskişehirspor
25
9
7
9
44
39
5
31
14
Samsunspor
25
6
11
8
22
30
-8
29
15
Adana Demirspor
25
7
7
11
32
37
-5
28
16
Denizlispor
25
7
6
12
28
35
-7
27
17
Manisaspor
25
7
3
15
27
42
-15
15
18
Gaziantepspor
25
1
4
20
10
68
-58
4