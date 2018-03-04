Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılılar, ligde Kardemir Karabükspor ile yaptığı ve 7-0 kazandığı maçın ardından kara yoluyla Kastamonu'ya geldi. Kastamonu Havalimanı'nda taraftarların tezahüratlarıyla karşılanan futbolcular, fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. Teknik direktör Fatih Terim de bazı taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Galatasaray kafilesi, daha sonra özel uçakla İstanbul'a hareket etti.