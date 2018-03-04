Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

19 yaşındaki Echevarria bu branşta tarihin en genç salon dünya şampiyonu olmayı başardı ve adını tarihe yazdırdı. Bu arada millî atletimiz Emre Zafer Barnes ise 60 metrede 6.58’lik derecesiyle yükseldiği final yarışını 6.64’le 8. bitirdi.