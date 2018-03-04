Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maça iyi başlayan ev sahibi takım Watson ve Solomon’un etkili oyunuyla ilk çeyreği 23-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Adams, Lalanne ve Clark’tan gelen üçlüklerle 8 sayıya kadar çıkan farkı eriten Ufuk Sarıca’nın takımı maçın kontrolünü ele geçirdi ve devreyi 44-38 önde geçti. İkinci yarının ilk üç dakikasında rakibine sayı şansı tanımayan siyah-beyazlılar, son bölüme de 15 sayılık avantajla girdi: 60-45. Ligin son sırasındaki rakibinin direncinin kırılmasıyla son çeyreği de rahat oynayan Beşiktaş sahadan 75-65’lik galibiyetle ayrıldı. Diğer sonuçlar: Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka: 71-93, Trabzonspor-Banvit: 88-84.