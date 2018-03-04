Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sonuçla Torul Gençlik’in ardından Beşiktaş’ın da ligden düşmesi kesinleşti. Normal sezonu 8.250 puanla 11. sırada tamamlayan siyah-beyazlı ekip, az da olsa ligde kalma ümitlerini sürdüremedi. Diğer sonuçlar: Kula Bld.-Torul: 3-0. Sultanlar Ligi play-off çeyrek final turu: Beşiktaş-VakıfBank: 0-3, Bursa BB-Fenerbahçe: 1-3, Halkbank-Galatasaray: 3-2. Baraj etabı: Seramiksan-İlbank: 3-1, Beylikdüzü-Çanakkale Bld: 3-1.