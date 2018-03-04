Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir, kritik maçta Göztepe engelini geçti. Ancak geçerken çok önemli bir dirençle karşılaştı. O da kaleci Günay Güvenç’ti. Beto’nun sakatlığında kaleye geçen Günay Güvenç’in 90 dakikalık dilimdeki kurtarış sayısı net 8’di. Buna rağmen Başakşehir 2 farklı kazandı. Goller ikinci yarıda gelirken talebada stoper Epureanu ile fırsatçı forvet Mevlüt Erdinç’in imzası vardı. Ki Mevlüt, oyuna girmesinden 3 dakika sonra ağları havalandırdı. İlk goldeki güzel asistin imzasında ise Emre Belözoğlu vardı. Başakşehir’in gol yükünü çeken (12 gol) Adebayor, Günay’ı geçemeyenlerdendi. Seyir zevki yüksek mücadelede dikkat çekici istatistikler de vardı. Yüzde 60’lık topla oynama yüzdesine sahip Başakşehir 18 şutta 10 isabet sağladı, 2’si golle sonuçlandı, 8’inde ise Günay başarılıydı. Göztepe ise 11 şutta sadece 3 isabet buldu. Göztepe’nin hocası Tamer Tuna maç sonu yayıncı kuruluştaki eleştirmenlerin kaleci performansını ön plana çıkarmalarına sitem edip “Maçları gelip canlı izlesinler daha iyi değerlendirirler” dedi.

Yarışta kopma olmaz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçı ve şampiyonluk yarışını değerlendirdi: Duran toplardan bulduğumuz pozisyon vardı. 45+2 de duran toptan gol attık. Faul değil gibi duruyor o pozisyon. Ama o kalabalığın içinde bunlar olabiliyor. Bütün oyun gücünü bu pozisyon üzerinden konuşamayız. Geçen hafta bizim maçta da penaltı vardı ve konuşmamıştık. Bunları konuşursak oyunun bütünlüğü biter. Duran toplarda Göztepe çok gol görüyordu ve bugün de böyle oldu. Rakipten daha yaşlıyız ama koşu mesafesi olarak rakipten daha fazla koştuk. Böyle bir rakibe karşı kazanmak önemliydi. Şampiyonluk yarışında kopma olacağını sanmıyorum.