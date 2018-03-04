Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.Emin Uluç

Fenerbahçe, sahasında oynayacağı Akhisar maçını kazanarak hem kaybettiği avantajı hem de ilk yarıdaki mağlubiyetin rövanşını almayı hedefliyor. Beşiktaş yenilgisinin hesaplarını bozduğunu belirten teknik direktör Aykut Kocaman, “Akhisar karşılaşması ölüm kalım maçı değil ama bizim için bir kırılma maçı olacak” değerlendirmesiyle Kadıköy’deki buluşmanın önemine vurgu yaptı. “Puan kaybının telafisi olmayan bir süreçteyiz ve kredimiz yok” diyen Kocaman, “Zor bir sınav olacak. Ama şampiyonluk için kazanmaya mecburuz. Kadıköy’de aksi bir sonuç düşünülemez” ifadesinde bulundu.

Oyuncularının kupadaki performansından memnun olduğunu dile getiren Aykut Kocaman, “Ben düzene inanıyorum. Düzeni iyi kurduğunuz zaman sıkıntı yaşamazsınız. Bunu yakaladığımızı düşünüyorum” sözleriyle de takımına olan güvenini dile getirdi. Volkan ve Alper’in cezası nedeniyle mutlak galibiyet hedeflediği Akhisar karşısında kadro rotasyonu yapacak olan Kocaman, kupa derbisindeki savunma bloğunu bozmayacak. Orta alanda yine Josef-Topal ikilisi yaparken, Giuliano ve Dirar ilk 11’e geri dönecek. Mehmet Ekici, Valbuena ve Fernandao yedek soyunacak.

Alex geliyor

F.Bahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında bulunmak üzere İstanbul’a geliyor. Alex iki taraftar ile Fenerbahçe’nin 16 Mart’ta CSKA Moskova’yı ağırlayacağı euroleague karşılaşmasını izleyecek.



Golcü sınırda

Beşiktaş derbisinde attığı golün ödülü olarak Akhisar maçına ilk 11’de çıkmaya hazırlanan Soldado ceza sınırında. İspanyol golcü, kart görmesi halinde Yeni Malatya deplasmanında forma giyemeyecek.



Köybaşı şoku

Fenerbahçe’ye İsmail Köybaşı’dan kötü haber geldi. Beşiktaş ile ligde oynanan maçta sakatlanan, kupada yer alamayan İsmail’in kasığında yırtık meydana geldiği öğrenildi. 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak olan İsmail’in 3 hafta sonraki Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacağı belirtildi.