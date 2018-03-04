Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Anlatımda girizgâha ne yazılsa yetersiz kalacak bir maç izledik dün akşam Karabük’te... Galatasaray “Gol olup yağdı” dersek biraz yaklaşmış oluruz Aslan’ın performansına... Sezonun 23. haftasını lider olarak kapatan Galatasaray, 24. haftada ligin son sırasında bulunan Karabük’e konuk oldu. Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, dakikalar 5’i gösterirken perdeyi açtı. Rodrigues soldan ortaladı, Feghouli kafayla müthiş indirdi, Gomis de kale önünde temiz bitirdi: 1-0. Cimbom’un Japon sol beki Nagatomo’nun, 16’da sağ ayağıyla yaptığı ortaya Karabüklü Özgür ters bir kafa vuruşu yaptı: 2-0. Galatasaray, farkı erken bulsa da akın akın kaleye inmeye devam etti. 2 dakika sonra soldan yine atağı sürükleyen Nagatomo içeri ortaladı. Topla buluşan Gomis, sağ tarafa çekip rakibinden kurtuldu ve vuruşunu yaptı: 3-0.



Gollere devam

Karabük’ün gardı tamamen düşerken, 25’te ceza sahasının sağ bölümünde koşu gösteren Feghouli, topu alıp altıpas üzerindeki Gomis’i gördü. Fransız yıldız da harika kapattı: 4-0. Rakip savunmayı yine hazırlıksız yakalayan sarı-kırmızılılarda Feghouli, 33’te Gomis’i gördü. Aslan’ın golcüsü hafif sağdan hızla ceza sahasına sürüp kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu: 5-0. İlk yarının kapanış golü Rodrigues’ten geldi. 40’ta Mariano’nun sağ çaprazdan yaptığı ortayı iyi takip eden Rodrigues kafa vurarak takımına golü kazandırdı: 6-0. İkinci yarıya Fernando-Donk değişikliğiyle başlayan Galatasaray yine oyunu yönlendiren taraftı. 61’te oyuna giren Sinan Gümüş, 3 dakika sonra farkı 7’ye çıkardı. Mariano’dan aldığı pasla sağ çaprazdan kaleye doğru inen Sinan, düzgün vurdu: 7-0. Son bölümde başka gol olmazken, Cimbom liderliğini tarihî bir skor ve maçla devam ettirdi.

Jardel’in 17 yıllık rekorunu tarihe gömdü

Bafetimbi Gomis dün gece G.Saray’ın kulüp tarihine geçti. Fransız yıldız ligde 24 gole ulaştı ve Mario Jardel’e ait olan, Galatasaray tarihinin bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanının yeni sahibi oldu. Jardel’in 2000-2001 sezonunu ligde 22 golle tamamlayarak elinde bulundurduğu rekoru 17 yıl sonra kırmayı başaran Gomis, kalan 10 haftada bu istatistiği daha da geliştirme şansına sahip. Geçen hafta Bursa’ya da 3 gol atan Gomis 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig’de üst üste iki hafta hat-trick yapan ilk oyuncu da oldu. İlk defa 4 gol atan futbolcu kariyer rekorunu da kırdı. Maçın ardından konuşan Gomis, “Çok mutluyum. Takım olarak çok iyi oynadık. Kendi rekorumu kırdım. Galatasaray, ben gelmeden önce 25 gol atacak bir futbolcu arıyordu ve ben de buna talip oldum. Beraber çalıştığım tüm insanlara ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlara gollerimle borcumu ödemeye çalışıyorum. Şu anda tek hedefim şampiyon olmak. Ben de daha önceki Galatasaray golcüleri gibi umarım adımı tarihe yazdırabilirim” açıklaması yaptı.

Feghouli’den bir ilk

Sofiane Feghouli dün gece bir maçta en fazla asist (3) yapan oyuncu oldu. Cezayirli yıldız, “Skordan ve alınan sonuçtan dolayı çok mutluyuz. Rakibimize saygı duyarak geldik. Maçı çok ciddiye aldık. Her maç bir final ve tek hedefimiz şampiyonluk” açıklaması yaptı.



10 gol de olabilirdi

Bu sezon ligde ilk golünü atan Sinan Gümüş, “Skor bizim adımıza çok mutlu oldu. Maça iyi başladık. Peş peşe 4 gol attık, çok motivasyonumuzu sağladı. Karabükspor için üzücü olaydı. 4-0’dan sonra pes ettiler. Biz devam etmek istedik. 8-9-10 gol de olabilirdi” şeklinde konuştu.



Dedikodu yapıyorlar

G.Saray’ın file bekçisi Muslera, “Akhisar maçında ağrılarım vardı. Sağlık ekibinin katkısıyla maça yetiştim” derken, “Takımdan ayrılacağım konusu dedikodu. Bunları kimler çıkarıyor bilmiyorum. Sözleşmemin sonuna kadar burada kalacağım” açıklaması yaptı.