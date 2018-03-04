Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim Karabük maçını değerlendirirken, “Farklı kazanmamızı sağlayan en önemli sebep, rakibimizin kim olduğu, hangi durumda olduğundan bağımsız, ciddi ve disiplinli olmamızdı. Bugün için en önemli artımız buydu” tespiti yaptı. “Devre arasına farklı girmemiz Fernando’yu sahaya atmamıza sebep oldu. Orta sahamıza dinamizm katacak” diyen tecrübeli çalıştırıcı, “Lig daha enteresan hale gelecek. Bir haftayı iyi geçirmeyen takımlar bir hafta sonrayı iyi geçirebilir. Sezon sonuna doğru bu ciddiyet ve anlayışla daha fazla puan toplayan takım doğal olarak mutlu sona ulaşacak. Benim daha önceki söylemimde durduğum yer aynı. 4 takım sonuna kadar nefes nefese mücadele edecektir” sözlerini kullandı.



Ne çekinmesi?

“Ben ilk günden beri deplasman çekingenliğini mantıklı bulmuyorum. Galatasaray bugün dünyanın her tarafında kazanmış bir takım. Şampiyonlar Ligi’nde UEFA’da oynamış takım. Kim nasıl böyle bir sonuca kapıldıysa veya kararı verdiyse mantıklı değil” derken Gomis için de, “Onu tebrik ediyorum. Gollerimizi atıyor. 18 içerisinde çok etkin olduğunu daha önce söylemiştim. İnşallah böyle devam eder. Kasımpaşa maçı sonrası burayı daha doğru açtığımız inancındayız. Daha da katkı sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Gomis’le gurur duyuyoruz

Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak, “Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Bugün sahaya çıkıyorsak onların sayesinde. Onların kanı yerde kalmayacak” derken, “Gomis geçen hafta 3, bu hafta 4 gol attı. Böyle bir futbolcuya sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz. Taraftarlarımız Konya maçına işlerini güçlerini bırakıp gelsinler. Tribünlerde rekor kırmak istiyoruz. Tezahüratlarla, coşkuyla Konyaspor’u geçeceğimizi düşünüyorum” açıklaması yaptı.

Mariano 11’e döndü

Galatasaray’da üç haftadır Süper Lig’de yedek başlayan Mariano, dün formasına kavuştu. Fatih Terim, Martin Linnes, tercihini değiştirerek Brezilyalı savunmacıya görev verdi. Mariano, hafta içinde Akhisar’a karşı 2-1 kazanılan Türkiye Kupası’nda yine 11’de forma giymişti.



Fernando 70 gün sonra

Sakatlığı geçen Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Fernando, 70 gün sonra Kardemir Karabükspor maçıyla birlikte süre aldı. Göztepe maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcu geçen haftaki Bursaspor maçının kadrosuna girmiş fakat süre almamıştı.



Bu acıyı çekeceğiz

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, “Değerlendirecek bir şey yok. Umutla hazırlanıyoruz maçlara ama ilk golü yedikten sonra direncimiz bitiyor. 2. yarı Galatasaray üzerimize gelse sonuç daha da farklı olabilirdi. Bu acıyı çekeceğiz” dedi.